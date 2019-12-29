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29 грудня • оновлено в 11:58
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Офіс Зеленського підтвердив початок обміну полоненими

5.7т
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Офіс президента України Володимира Зеленського підтвердив початок обміну полоненими з "Л/ДНР".

Про це йдеться в офіційному Telegram-каналі, де оприлюднено фотографії (щоб подивитися трансляцію, проскролльте до кінця сторінки).

"На Донеччині на КПВВ "Майорське" розпочався процес звільнення утримуваних осіб", – йдеться у заяві.

Обмін полоненими

Обмін полоненими

Офіс президента України

Раніше з'явилася суперечлива інформація щодо формули. ЗМІ повідомили, що буде обміняно 120 на 80 (Київ – ОРДЛО). Радник секретаря РНБО Сергій Сивохо сказав, що з Донецька Україні повинні передати 55 осіб, а також ще певну кількість – з Луганська.

Обмін полоненими

Обмін полоненими

Офіс президента України

Обмін полоненими

Обмін полоненими

Офіс президента України

Обмін полоненими

Обмін полоненими

Офіс президента України

Обмін полоненими

Обмін полоненими

Офіс президента України

Всі подробиці про те, як проходить обмін полоненими з "Л/ДНР", можна прочитати за посиланням.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Про те, що сторони погодили обмін до кінця 2019 року, 23 грудня повідомила Дарка Оліфер – прессекретарка представника України в ТКГ Леоніда Кучми.

  • Як зізнався радник секретаря РНБО Сергій Сивохо, переговори були складними і тривали близько 4 годин.

  • Президент України Володимир Зеленський підтвердив проведення обміну 29 грудня.

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Автор
Дмитро Гриневич
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