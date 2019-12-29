Офіс Зеленського підтвердив початок обміну полоненими

Офіс президента України Володимира Зеленського підтвердив початок обміну полоненими з "Л/ДНР".

Про це йдеться в офіційному Telegram-каналі, де оприлюднено фотографії (щоб подивитися трансляцію, проскролльте до кінця сторінки).

"На Донеччині на КПВВ "Майорське" розпочався процес звільнення утримуваних осіб", – йдеться у заяві.

Обмін полоненими Офіс президента України

Раніше з'явилася суперечлива інформація щодо формули. ЗМІ повідомили, що буде обміняно 120 на 80 (Київ – ОРДЛО). Радник секретаря РНБО Сергій Сивохо сказав, що з Донецька Україні повинні передати 55 осіб, а також ще певну кількість – з Луганська.

Обмін полоненими Офіс президента України

Обмін полоненими Офіс президента України

Обмін полоненими Офіс президента України

Обмін полоненими Офіс президента України

Всі подробиці про те, як проходить обмін полоненими з "Л/ДНР", можна прочитати за посиланням.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Про те, що сторони погодили обмін до кінця 2019 року, 23 грудня повідомила Дарка Оліфер – прессекретарка представника України в ТКГ Леоніда Кучми.

Як зізнався радник секретаря РНБО Сергій Сивохо, переговори були складними і тривали близько 4 годин.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив проведення обміну 29 грудня.

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