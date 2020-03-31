Офіс генпрокурора ухвалив гучне рішення у справі Шеремета

Офіс генерального прокурора продовжив терміни досудового розслідування у справі вбивства журналіста Павла Шеремета ще на два місяці – до 12 червня 2020.
Приводом стало клопотання слідчих поліції, заявив у понеділок, 30 березня, прокурор у справі Сергій Зузак у коментарі hromadske.
Так, слідчі Нацполіціі просили продовжити терміни досудового слідства за підозрою Яні Дугарь, Юлії Кузьменко та Андрію Антоненку, наголошуючи на необхідності завершення ще близько 20 експертиз і проведення додаткових слідчих дій.
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Зузак підкреслив, що без їх завершення передавати справу до суду – рано. За словами прокурора, всі троє підозрюваних відмовилися від проходження поліграфа, а також деякі з них – від психологічної та антропологічної експертиз.
Адвокати підозрюваних Антоненка, Кузьменко і Дугар подавали заперечення щодо цього клопотання, підкреслюючи, що докази, які б спростовували доводи захисту, відсутні і сам документ складений із порушеннями.
Рішення було ухвалено на користь сторони обвинувачення. Найближчіими днями повинні відбутися судові засідання із продовження запобіжного заходу підозрюваним, строки яких спливають на початку квітня.
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