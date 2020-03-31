Офіс генпрокурора ухвалив гучне рішення у справі Шеремета

Офіс генерального прокурора продовжив терміни досудового розслідування у справі вбивства журналіста Павла Шеремета ще на два місяці – до 12 червня 2020.

Приводом стало клопотання слідчих поліції, заявив у понеділок, 30 березня, прокурор у справі Сергій Зузак у коментарі hromadske.

Так, слідчі Нацполіціі просили продовжити терміни досудового слідства за підозрою Яні Дугарь, Юлії Кузьменко та Андрію Антоненку, наголошуючи на необхідності завершення ще близько 20 експертиз і проведення додаткових слідчих дій.

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Зузак підкреслив, що без їх завершення передавати справу до суду – рано. За словами прокурора, всі троє підозрюваних відмовилися від проходження поліграфа, а також деякі з них – від психологічної та антропологічної експертиз.

Адвокати підозрюваних Антоненка, Кузьменко і Дугар подавали заперечення щодо цього клопотання, підкреслюючи, що докази, які б спростовували доводи захисту, відсутні і сам документ складений із порушеннями.

Рішення було ухвалено на користь сторони обвинувачення. Найближчіими днями повинні відбутися судові засідання із продовження запобіжного заходу підозрюваним, строки яких спливають на початку квітня.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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