"Вдягли пакети, обмотали скотчем": на росТБ сплив пропагандист, врятований з "полону" перебіжчиком із СБУ

Журналіст пропагандистського телеканалу LifeNews Марат Сайченко з'явився у студії російського телебачення і розповів фейк про нібито звірства ЗСУ щодо нього. Він заявив, що від страшної долі його нібито врятував перебіжчик із СБУ Василь Прозоров.

Про вигадані розправи українських захисників над кремлівськими пропагандистами він розповів у ефірі програми "60 хвилин" на телеканалі "Россия 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Сайченко зазначив, що разом зі своїм колегою по пропагандистському цеху Олегом Сидякіним опинився в непотрібний час у непотрібному місці. Вони нібито їхали на зйомку і стали свідками бою поруч із аеропортом міста Краматорськ.

Російські пропагандисти Скріншот відео

"Якоїсь миті на нас буквально виїхав БТР з українськими військовими і досить жорстко нас затримали, відвезли на територію аеропорту Краматорська. При нас там почали викладати, притягли розстріляну машину, в якій було кілька трупів "ополченців ДНР". І нам там пояснили, що "ці розстріляні люди і весь арсенал зброї, яка була в машині, і ви — це одне ціле. Тому ми зараз вас пакуємо як частину єдиного та відправляємо на базу. З вами розбиратимуться не як із журналістами, а як із учасниками бойових дій". В результаті так і сталося", — поскаржився рупор Кремля.

За словами Сайченка, його і Сидякіна після кількох годин очікування вертольота повантажили на БТР і відвезли кудись у поле. Там нібито дійсно приземлився військовий вертоліт.

Марат Сайченко Скріншот відео

"І останнє, що сказали українські солдати, які упаковували нас у вертоліт: "Хлопці, тримайтеся, з вами буде дуже погано". Останнє, що вдалося побачити, це те, що скручують Олега, мене і разом з нами піднімають у вертоліт загорнутий у ковдру ось цей горезвісний ПЗРК та іншу зброю. Все інше було лише на слух, дотик і нюх. Бо щойно нас кудись привезли, вертоліт сів, на нас вдягли два пластикових мішки, замотали скотчем на шиї і посадили в якусь викопану яму", — продовжив розповідати абсурдну лякалку Сайченко.

"Коли тебе тягають, б'ють, штовхають, ти, з одного боку, розумієш агресію, яка навколо тебе. І люди зі зброєю, вони всі на нервах, вони всі норовлять вигукнути на твою адресу якісь образи чи вдарити. Або навіть, коли ми сиділи в ямі, деякі солдати, які, мабуть, нас охороняли, кидали туди каміння. Але, з іншого боку, чулися голоси людей, які цих агресивно налаштованих бійців зупиняли і говорили: "Та зачекай, що ти робиш?!" — додав він.

Підсумовуючи пропагандист наголосив, що залишився живим саме завдяки таким "діячам", натякаючи на особистість скандального зрадника України Прозорова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Прозоров заявив, що Сайченку і Сидякіну пощастило, що вони натрапили на нього під час "полону" в ЗСУ. Врятувати їх вдалося нібито лише завдяки втручанню лідера Чечні, соратника Путіна Рамзана Кадирова.

Звинуваченнями екс-силовик-утікач вибухнув у бік працівтника штабу АТО Дмитра Кобця, який нібито планував "розколоти" журналістів і отримати від них якусь секретну інформацію тортурами.

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