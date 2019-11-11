''Важко понівечили нишком'': що відомо про атовця Хана, якого жорстоко побив пасинок

У Києві, в під'їзді власного будинку жорстоко побили подружню пару бійця АТО. Ігор Панов ("Хан") перебуває у важкому стані, його дружина Оксана також у реанімації.

Їм проломили голови, а за повідомленням поліції, такий жахливий злочин скоїв син Оксани з другом. Детальніше в матеріалі OBOZREVATEL.

Пішов добровільно в четверту хвилю

50-річний Ігор Панов із позивним "Хан" відправився служити в зону бойових дій ще в 2015 році. Як розповів OBOZREVATEL колишній командир 90-го батальйону Віталій Баранов, він пішов добровольцем у четверту хвилю. Хоча сам Ігор Панов родом зі Ставропольського краю (Росія).

Ігор Панов на Сході керував розвідниками Facebook Ігоря Хана

"Він керував розвідниками. Саме вони проводили розвідку в Авдіївській промзоні, перш ніж туди увійшов наш підрозділ", – згадує Баранов.

Його товариш по службі Андрій Бойко розповідає, що Ігор брав активну участь в обороні промзони. "Він як командир особисто брав участь у боях, а для солдатів це дуже важливо", – говорить Бойко.

Андрій Бойко згадує, як одного разу на одній із ділянок оборони промки у них склалася важка ситуація. І виправляти її туди відправили Панова. "Потім хлопці дуже дякували, що їм прислали саме Ігоря. Він виправив ситуацію буквально за три дні. Особистим прикладом показав, як потрібно давати відповідь, не боятися працювати. Він одразу ж переламав ситуацію. Він відмінний офіцер і боєць", – говорить Бойко.

Ігор Панов намагався передавати свій бойовий досвід бійцям Facebook Ігоря Хана

У минулому Ігор Панов був військовим. І тут, на сході він намагався вчити хлопців воювати. Буквально вкладав власні гроші, сам знаходив інструкторів, які вчили хлопців тактиці ведення бою. "Вони постійно на полігоні займалися, вивчали теорію, тактику", – згадує Бойко.

І солдати добре ставилися до "Хана". За словами товариша по службі, один раз у них проводили опитування, з'ясовували, як до командирів ставляться підлеглі. Так ось Панов отримав позитивні відгуки.

Ще один товариш по службі Панова, Борис Ярошенко, бачив його в день нападу. "Ми приїхали на фестиваль авторської військової пісні, я йому зателефонував і він тут же приїхав. Години три ми проговорили, пили каву, згадували. Він навесні уклав контракт, був у "Десні". Казав, що дружину Оксану теж хоче взяти в "Десну", зв'язковою. Але бачите як, не встиг", – говорить Ярошенко.

Ігор Панов брав участь у боях разом із солдатами Facebook Ігоря Хана

Про Панова колишній військовий говорить із теплотою. "Він нас у Житомирі набирав до себе. Вишикував і каже, я для вас товариш капітан. Повоюємо, подивимося, може, для когось залишуся капітаном, а для когось стану "Ханом". Він справедливий. Якщо бачить, є розумний сержант, а лейтенант не справляється, то без слів лейтенанта відсуває, і ставить на його місце сержанта.

Він бойовий офіцер, у бою разом із хлопцями завжди. А в побуті всі до нього на "ти" зверталися. Він із нами найважчі бої за Авдіївку пройшов", – говорить Ярошенко.

Сина бачили тільки один раз

До речі, Оксана весь час була з Ігорем у зоні бойових дій, підтримувала його. А він дуже тепло до неї ставився і всім говорив, що це його друга половинка. А одружилися вони в 2017 році.

Ігор і Оксана разом пройшли війну, вона його підтримувала весь час Facebook Ігоря Хана

"У них було таке весілля в смугастих футболках. Народу було дуже багато! Правда, спочатку вони розписалися в ЗАГСі, Ігор був у військовій формі, а Оксана – у сукні", – згадує київська художниця Дар'я Добрякова.

Весілля у них було в смугастих тільняшках Facebook Ігоря Хана

Саме тоді єдиний раз Дар'я і побачила сина Оксани, якого зараз підозрюють у замаху на вбивство матері та її чоловіка. "Він прийшов із дівчиною, з квітами, привітав маму, трохи побув і якось непомітно вони пішли. Більше ми їх і не бачили", – розповідає Дарина Добрякова.

Син Оксани прийшов привітати маму, а потім зник Facebook Ігоря Хана

Художниця згадує, що познайомилася з Ігорем і Оксаною в 2016 році: "Мені тоді захотілося написати портрет воїна, Ігор погодився. Після цього у мене народилася ціла серія таких портретів. Ми подружилися. Вони обоє дуже позитивні. Вони завжди всіх захоплюють якимись зустрічами. Риболовля, пікнік, вилазка на природу, у них завжди дуже весела компанія".

Портрет Хана, який написала Дарина Добрякова Facebook Ігоря Хана

Facebook Ігоря Хана

Ігорю й Оксані дуже подобалося бувати на виставках картин, спілкуватися з художниками. На сторінці у Панова багато фото з художниками. Також він займався громадською діяльністю. А з весни Ігор Панов знову уклав військовий контракт, він служив у "Десні", готував військових.

Ігор і Оксана часто бували на риболовлі Facebook Ігоря Хана

Могли напасти тільки нишком

Поліція вже затримала нападників на подружжя. Ними виявився син Оксани і його друг. За даними слідства, у жінки сталася телефонна сварка з сином. Пізніше він прийшов до них додому і продовжив з'ясовувати стосунки, навіть спробував напасти з кулаками на матір. За неї заступився Ігор.

"Навіть неможливо уявити, що цей хлопець зробив таке. Ігор – високий, кремезний чоловік, має бойовий досвід. Тому напасти на нього, і так важко покалічити можна було тільки нишком, підкарауливши", – каже Дарина Добрякова.

Ігор Панов Facebook Ігоря Хана

Дуже багато друзів, товаришів по службі зараз здають кров для Ігоря та Оксани. Але стан їх, як і раніше, залишається важким, у Ігоря – критичним, він у комі і лікарі жодних прогнозів не роблять. Оксана вже прийшла до тями.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч.2 ст. 115 (замах на вбивство). Винним загрожує до 15 років позбавлення волі.

Здати кров для Ігоря Панова й Оксани Кавецької можна в Києві за адресою, вул. Берлінського, 12, або вул. Пимоненка, 8, у будні дні з 8.00 до 14.00. Також пораненому подружжю кожен день потрібно багато ліків. Рахунок для допомоги 4149629383767209 Грубенюк, з поміткою "благодійний внесок для Хана".

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!