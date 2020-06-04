Одне з найбільших водосховищ Криму опинилося на межі обміління через посуху. Фото

Чорноріченське водосховище, яке забезпечує водою тимчасово окупований Севастополь, може повністю обміліти через посуху на Кримському півострові.

Як пишуть "Крим. Реалії", гідрологи вже попередили, що річка Чорна, яка живить це водосховище, опиниться на порозі висихання вже у червні.

Максимальний обсяг наповнення Чорноріченського – 64,2 млн кубічних метрів води. Однак через невелику кількість опадів восени 2019 і навесні 2020 року в нього надійшло лише 0,267 млн кубометрів води.

Обміління Чорноріченського водосховища "Крим. Реалії"

Чорноріченське водосховище "Крим. Реалії"

В'їзд на Чорноріченське водосховище "Крим. Реалії"

Окупаційна "влада" Криму намагається переконати місцеве населення в тому, водосховище заповнене наполовину і цього запасу Севастополю нібито вистачить до кінця літа. Але люди кажуть, що не вірять в такі обіцянки. Адже за спостереженнями севастопольців, зараз запас води становить близько 40% від загального обсягу водосховища.

При цьому вище проросійське "керівництво" Криму в особі Сергія Аксьонова вже визнало, що на півострові у 2020 році випала найменша кількість опадів за останні 150 років.

Чорноріченське водосховище "Крим. Реалії"

Чорноріченське водосховище "Крим. Реалії"

Чорноріченське водосховище "Крим. Реалії"

Чорноріченське водосховище "Крим. Реалії"

Територія Чорноріченського водосховища "Крим. Реалії"

Територія Чорноріченського водосховища "Крим. Реалії"

Чорноріченське водосховище "Крим. Реалії"

Територія Чорноріченського водосховища "Крим. Реалії"

Чорноріченське водосховище "Крим. Реалії"

Як повідомляв OBOZREVATEL, про гостру нестачу питної води в окупованому Криму розповів і заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джеляль. За його словами, Сімферопольське водосховище також "перетворилося на калюжу". Проблема торкнулася і таих міст, як Судак і Феодосія.