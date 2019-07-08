"Одна зі сторін": Путін публічно визнав вторгнення на Донбас

Виступаючи під час офіційного візиту у Римі, президент Росії Володимир Путін визнав, що його країна є стороною конфлікту на Донбасі.

Він випадково припустився цієї обмовки, звинувачуючи Україну у порушенні Мінських угод. Фрагмент із його зізнанням показав у своєму відеоблозі на YouTube український журналіст Роман Цимбалюк (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Володимир Путін

"Давайте спокійненько розберемося, хто, що має зробити, і не будемо перекладати всю відповідальність на одну зі сторін", — висловився Путін.

Саме ці слова Цимбалюк і розцінив як зізнання ініціатора збройної агресії проти України у причетності до неї.

"Володимире Володимировичу, спасибі вам велике. По суті, це було щире зізнання — "не перекладати на одну зі сторін". Ось це важливо, бо щойно буде спільне розуміння, хто є сторонами конфлікту на Донбасі, тоді ми зможемо знайти бажаний для України мир", — зазначив журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, начальник Генерального штабу Збройних сил України Руслан Хомчак заявив, що, звинувативши Україну у конфлікті у Керченській протоці, Путін підтвердив продовження агресії на всіх фронтах.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!