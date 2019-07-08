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"Одна зі сторін": Путін публічно визнав вторгнення на Донбас

15.1тЧитати матеріал російською

Виступаючи під час офіційного візиту у Римі, президент Росії Володимир Путін визнав, що його країна є стороною конфлікту на Донбасі.

Він випадково припустився цієї обмовки, звинувачуючи Україну у порушенні Мінських угод. Фрагмент із його зізнанням показав у своєму відеоблозі на YouTube український журналіст Роман Цимбалюк (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Володимир Путін

Володимир Путін

"Давайте спокійненько розберемося, хто, що має зробити, і не будемо перекладати всю відповідальність на одну зі сторін", — висловився Путін.

Саме ці слова Цимбалюк і розцінив як зізнання ініціатора збройної агресії проти України у причетності до неї.

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"Володимире Володимировичу, спасибі вам велике. По суті, це було щире зізнання — "не перекладати на одну зі сторін". Ось це важливо, бо щойно буде спільне розуміння, хто є сторонами конфлікту на Донбасі, тоді ми зможемо знайти бажаний для України мир", — зазначив журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, начальник Генерального штабу Збройних сил України Руслан Хомчак заявив, що, звинувативши Україну у конфлікті у Керченській протоці, Путін підтвердив продовження агресії на всіх фронтах.

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Теми
Російсько-український конфліктВійна на Донбасі
Особи
Володимир ПутінРоман Цимбалюк
Місце
Росія
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Обоз, тебе не стыдно такое писать??? Рома подумал, а значит все... )))))) Нация д*билов!!!!!
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Федоров Федор
Федоров Федор
Цимбалюк - вислоухий д@ун. Сторон в конфликте по минским соглашениям 2 - Киев и ЛДНР.Но санкции почему то в отношении России за "невыполнение" этих соглашений.Подразумевает ли это то,что Россия имеет влияние на ЛДНР и ее санкционируют за "невыполнение" Минских соглашений?Но ведь снятие блокады и т.п не зависит от ЛДНР.Почему тогда Киев не подвергается санкциям за невыполнение этих соглашений?И ЕС на Францию с Германией,как имеющих влияние на Киев,не накладывает санкции?Вот об этом тупом лицемерии и шла речь.А Цимбалина "сделала выводы")
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Чорный Сашко
Чорный Сашко
Ушастый в конец поехал башкой)) кто то ему лечебный канабис поставляет с внаукраины))
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