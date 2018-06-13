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Одна з найсильніших: названо головну перевагу армії України

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Українська армія досить боєздатна, щоб забезпечити Україні рівноправне членство в НАТО в майбутньому.

Про це заявив директор військових програм Центру Разумкова Микола Сунгуровський в інтерв'ю "Сегодня" .

"З тим військовим потенціалом, який сьогодні є в України, у свій військовий потенціал НАТО одержить не нахлібника, а бойову одиницю. І на цьому треба робити особливий акцент. Тим більше, що при такій кількості консультантів і помічників, які сьогодні є і в Нацгварді, і в ЗСУ, які бачать, як готуються підрозділи і цілі з'єднання ЗС, це вже не секрет, що українська армія якщо не одна з найсильніших в Європі, то досить боєздатна", - підкреслив він.

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За словами експерта, в української армії є перевага - вона випробувана не де-небудь, а в боях із Росією - головним суперником НАТО.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міністр оборони Естонії Юрій Луйк заявив, що Україна і Грузія повинні бути готові до членства в НАТО, щоб вступити в Альянс у відповідний момент.

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Тема
Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
Об'єкт
НАТО
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Русский Солдат
Русский Солдат
Ну если эксперт на полном серьезе говорит о том, что украинская армия испытана в боях с армией России, то дальше ехать не куда. ДНР и ЛНР получают от России все виды помощи, но Россия не воюет на Донбассе своими войсковыми подразделениями. А армия России есть в Крыму, идите и отберите его назад, но нет.
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