Одна з найсильніших: названо головну перевагу армії України

Українська армія досить боєздатна, щоб забезпечити Україні рівноправне членство в НАТО в майбутньому.

Про це заявив директор військових програм Центру Разумкова Микола Сунгуровський в інтерв'ю "Сегодня" .

"З тим військовим потенціалом, який сьогодні є в України, у свій військовий потенціал НАТО одержить не нахлібника, а бойову одиницю. І на цьому треба робити особливий акцент. Тим більше, що при такій кількості консультантів і помічників, які сьогодні є і в Нацгварді, і в ЗСУ, які бачать, як готуються підрозділи і цілі з'єднання ЗС, це вже не секрет, що українська армія якщо не одна з найсильніших в Європі, то досить боєздатна", - підкреслив він.

За словами експерта, в української армії є перевага - вона випробувана не де-небудь, а в боях із Росією - головним суперником НАТО.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міністр оборони Естонії Юрій Луйк заявив, що Україна і Грузія повинні бути готові до членства в НАТО, щоб вступити в Альянс у відповідний момент.