Не было счастья – так несчастье помогло. Эта известная пословица как нельзя лучше описывает обстоятельства, которые, вполне вероятно, могут поспособствовать возвращению уволенного в конце октября 2019 года первого заместителя председателя Госпродпотребслужбы Андрея Жука обратно в уютный кабинет на Гринченко.

Впрочем, обо всем по порядку.

Не так давно на одной из птицеферм Винницкой области, специализирующейся на производстве яиц, был обнаружен птичий грипп. Несмотря на то, что украинские ветслужбы сработали оперативно и предприняли все возможные меры для недопущения распространения страшной инфекции – эта новость уже серьезно аукнулась украинским производителям мяса птицы и яиц: Евросоюз временно полностью остановил ввоз на свою территорию продукции украинских птицефабрик. Учитывая, что ежегодно в страны ЕС ввозится несколько сотен тысяч тонн куриного мяса, этот запрет серьезно ударит как по экспортерам, так и по государству.

Не удивительно, что в высших кабинетах власти ситуация вызвала серьезное беспокойство.

При этом, очень странно выглядит ситуация, когда Госпродпотребслужба остается, фактически, "обезглавленной". Несмотря на то, что победителем конкурса на должность председателя этого ведомства уже давно определен бывший его руководитель Сергей Глущенко, окончательное объявление результатов конкурса постоянно откладывается.

Так, в очередной раз с повестки дня заседания Кабмина вопрос о назначении Глущенко председателем Госпродпотребслужбы был снят 24 января. "На паузу" поставлен также конкурс на должность первого заместителя председателя этой службы: поговаривают, проведение собеседований с 7-ю прошедшими первый этап отбора кандидатами отложено.

Именно этой ситуацией и напряжением, возникшим на ее фоне, и решил воспользоваться господин Жук, чтобы вернуться на прежнюю должность.

Так, наши источники сообщают, что только за последнюю неделю господин Жук дважды приходил в Министерство экономики – предположительно, для встречи с заместителем министра Милованова по аграрной политике Тарасом Высоцким. Во время одного из этих двух визитов Жука якобы видели в компании нардепа 8 созыва Александра Бакуменко, который в свое время был заместителем председателя аграрного комитета в Верховной Раде и в течение длительного времени даже исполнял обязанности главы этого комитета. И связующим звеном между Высоцким и Бакуменко является не только аграрная сфера, к которой оба имеют определенное отношение, но и связи с владельцем одной из крупных украинских агрокомпаний: в одном случае – профессиональные, в другом – родственные.

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И, похоже, эти визиты не прошли даром: по уверениям наших источников господин Высоцкий, ссылаясь на сложившуюся эпизоотическую ситуацию, предложил министру Милованову отменить распоряжение об увольнении Жука и вернуть его на работу.

Косвенно эту информацию вроде бы подтвердил и сам Жук. В Госпродпотребслужбе рассказывают, что он успел похвастаться, что ему предлагают вернуться на работу и что он якобы поставил условие, чтобы это возвращение произошло через отмену распоряжения об увольнении. Ведь некоторое время назад Кабмин в качестве обязательного требования для госслужащих категории "А" прописал знание английского или французского языка на базовом уровне. А господин Жук, как рассказывают его коллеги, этому требованию не отвечает. А значит – вряд ли может быть допущен к конкурсу.

И сейчас, по уверениям нашего источника, в правительстве в экстренном порядке ищут основания для принятия решения об отмене распоряжения об увольнении Жука.

Так что уже совсем скоро чиновник, чье имя фигурировало в скандалах с тендерами, незаконными увольнениями и в других не очень приятных историях, может вернуться в теплое кресло первого заместителя.

И учитывая прежние "достижения" господина Жука на этой должности, ожидать чего-то хорошего от подобного "камбэка" - как минимум, наивно.

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