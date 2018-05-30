Один з ватажків "ДНР" "проколовся" під час виступу

Один з ватажків "ДНР" Едуард Басурін під час одного зі своїх виступів закликав українців звільнити країну від "військових злочинців і зрадників українського народу".
Відео опублікував на своїй сторінці в Twitter блогер під ніком Necro Mancer.
Цією заявою він викликав сміх у мережі. "Він уже відкрито визнає себе військовим злочинцем..." - пишуть користувачі. "Оце відчебучив!" - іронізують вони.
"Ми звертаємося до українських волонтерів, блогерів і журналістів - згадайте про свою честь, про вірність українському народові і боротьбі за свободу від олігархічної тиранії. Зупиніть кровопролитний потік брехні, що підсилює протистояння одного братнього народу. Станьте рупорами, які допоможуть звільнити Україну від військових злочинців і зрадників українського народу", - заявив він.
Оце так # Басурін отжог так отжог: злочинний режим, що живить спадщина брехнею, і повстання блогерів https://t.co/EYx0fdTfWF pic.twitter.com/wXmwSH7akI- Necro Mancer (@ 666_mancer) 29 травня 2018 р
Як повідомляв OBOZREVATEL, ватажок "ДНР" Олександр Захарченко був помічений з українськими сигаретами в руках.
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