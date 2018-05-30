Один з ватажків "ДНР" "проколовся" під час виступу

Один з ватажків "ДНР" Едуард Басурін під час одного зі своїх виступів закликав українців звільнити країну від "військових злочинців і зрадників українського народу".

Відео опублікував на своїй сторінці в Twitter блогер під ніком Necro Mancer.

Цією заявою він викликав сміх у мережі. "Він уже відкрито визнає себе військовим злочинцем..." - пишуть користувачі. "Оце відчебучив!" - іронізують вони.

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"Ми звертаємося до українських волонтерів, блогерів і журналістів - згадайте про свою честь, про вірність українському народові і боротьбі за свободу від олігархічної тиранії. Зупиніть кровопролитний потік брехні, що підсилює протистояння одного братнього народу. Станьте рупорами, які допоможуть звільнити Україну від військових злочинців і зрадників українського народу", - заявив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ватажок "ДНР" Олександр Захарченко був помічений з українськими сигаретами в руках.