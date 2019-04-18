"Один впав!" У мережі показали роботу снайперів ОС на Донбасі

У мережі опубліковане відео роботи снайперів "Азова" в зоні Операції Об'єднаних сил на Донбасі, де йде війна за незалежність України.

На ньому видно, як боєць у камуфляжі полку стріляє та ліквідовує терориста незаконного збройного формування. "Один впав", — коментує за кадром захисник.

Також зазначається, що робота снайперської групи велася після підпалу ворожих позицій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Збройні сили України відбили напад диверсійно-розвідувальної групи ворога на Маріупольському напрямку, де йде війна за незалежність України.

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