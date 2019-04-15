''Один в серце, три в живіт'': спливли нові подробиці розстрілу депутата під Києвом

Чоловіком, якого застрелили у Фастові Київської області, виявився депутат Фастівської райради і директор фермерського господарства "Тризуб" 42-річний Олег Коломієць.

Про це OBOZREVATEL дізнався з власних джерел. Коломійця вбили в ніч на 14 квітня на ґанку 9-поверхового будинку по вул. Садовій, де він мешкав. У його квартиру на першому поверсі був окремий вхід.

За даними інсайдера, загиблий отримав чотири вогнепальні поранення: одне в серце і три в живіт. На місці виявили пістолетні гільзи, кілер з місця події зник.

Олег Коломієць Фото групи "Фастівщіна. Головна сторінка міста і району"

Поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Всі обставини події встановлюються. Версії вбивства поліція не розголошує.

Коломійця вбили біля його квартири в будинку на вул. Садовій

Коломійця вбили біля його квартири в будинку на вул. Садовій

За даними OBOZREVATEL, у загиблого раніше виникали конфліктні ситуації.

Загиблий був депутатом Фастівського райради

Відповідно до декларації за 2018 рік, на Олега Коломійця та його дружину Наталію оформлено п'ять приватних житлових будинків у місті Фастів і селах Михайлівка, Фастовець і Веприк, а також низка земельних ділянок.

Крім того, у власності родини значиться сільськогосподарська техніка: трактори, вантажівки, комбайни. Фермерське господарство "Тризуб", директором якого був Коломієць, розташоване у с. Веприк. Також чоловік був співзасновником ТОВ "Агродом Фортуна", в якому мав третину.

У загиблого залишилася дружина, двоє синів і донька.

Як повідомляв OBOZREVATEL, під Запоріжжям невідомі у дворі власного будинку вбили сім'ю пенсіонерів: чоловік отримав вогнепальне поранення, а його дружину виявили із задушенням.

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