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/Кримінал

''Один в серце, три в живіт'': спливли нові подробиці розстрілу депутата під Києвом

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Чоловіком, якого застрелили у Фастові Київської області, виявився депутат Фастівської райради і директор фермерського господарства "Тризуб" 42-річний Олег Коломієць.

Про це OBOZREVATEL дізнався з власних джерел. Коломійця вбили в ніч на 14 квітня на ґанку 9-поверхового будинку по вул. Садовій, де він мешкав. У його квартиру на першому поверсі був окремий вхід.

За даними інсайдера, загиблий отримав чотири вогнепальні поранення: одне в серце і три в живіт. На місці виявили пістолетні гільзи, кілер з місця події зник.

Олег Коломієць

Олег Коломієць

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Поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Всі обставини події встановлюються. Версії вбивства поліція не розголошує.

Коломійця вбили біля його квартири в будинку на вул. Садовій

Коломійця вбили біля його квартири в будинку на вул. Садовій

Коломійця вбили біля його квартири в будинку на вул. Садовій

Коломійця вбили біля його квартири в будинку на вул. Садовій

За даними OBOZREVATEL, у загиблого раніше виникали конфліктні ситуації.

''Один в серце, три в живіт'': спливли нові подробиці розстрілу депутата під Києвом
Загиблий був депутатом Фастівського райради

Загиблий був депутатом Фастівського райради

Відповідно до декларації за 2018 рік, на Олега Коломійця та його дружину Наталію оформлено п'ять приватних житлових будинків у місті Фастів і селах Михайлівка, Фастовець і Веприк, а також низка земельних ділянок.

Крім того, у власності родини значиться сільськогосподарська техніка: трактори, вантажівки, комбайни. Фермерське господарство "Тризуб", директором якого був Коломієць, розташоване у с. Веприк. Також чоловік був співзасновником ТОВ "Агродом Фортуна", в якому мав третину.

У загиблого залишилася дружина, двоє синів і донька.

Як повідомляв OBOZREVATEL, під Запоріжжям невідомі у дворі власного будинку вбили сім'ю пенсіонерів: чоловік отримав вогнепальне поранення, а його дружину виявили із задушенням.

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Теми
ЕксклюзивКриміналНовини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
Теги
криміналНаціональна поліція Українивбивство
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