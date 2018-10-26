''Один уже збожеволів'': Шахов розповів про страшний страйк шахтарів в Україні

Уже шість діб триває страйк шахтарів ПАТ "Лисичанськвугілля". Під землею залишаються 22 шахтарі.

Про це ObozTV розповів народний депутат від "Нашого краю" Сергій Шахов. За його словами, десять шахтарів були змушені відвезти у лікарню для надання їм медичної допомоги. Ще один — збожеволів.

"Сьогодні шахтарі страйкують у всіх областях. Шахтарі об'єднали захід і схід", — підкреслив Шахов.

Він вважає, що причина страйку — невиплата державою працівникам сфери вуглевидобутку заробітної плати.

"А "Нафтогаз" отримує надприбутки, виписує собі премії на 1,5 мільярда гривень, на які можна було заплатити шахтарям зарплати", — обурився народний депутат.

На його думку, сьогодні "Нафтогаз України" є найприбутковішою компанією в країні. Це державна компанія, яка має надприбутки - тільки в цьому році вони становлять 40 мільярдів гривень, підкреслив Шахов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше депутат Шахов пояснив, що шахтарі вимагають відставки міністра енергетики та вугільної промисловості Ігоря Насалика.

Він також закликав уряд вжити усіх необхідних заходів для того, щоб не допустити замерзання українців у морози через свавілля газових монополістів.

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