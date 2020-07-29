Сегодня один из переломных моментов в деле преступной группы судей Окружного админсуда во главе с Павлом Вовком. Сегодня Высший антикоррупционный суд рассматривает дело Зеновия Холоднюка – главы Государственной судебной администрации. Холоднюк проходит по делу вместе с Вовком, но при этом не является спецсубъектом и для его привлечения к ответственности не надо подпись генерального прокурора или его заместителя.

Если Антикорсуд признает достаточными доказательства против Холоднюка и признает обоснованность подозрения, значит, подозрения против судей ОАСК также обоснованны, и позиция Высшего совета правосудия, который встал на защиту Вовка, будет дискредитирована.

Да, это тяжелое испытание для Антикоррупционного суда, перспективы самого скандального судейского дела в его руках.

Напомню, генеральный прокурор Ирина Венедиктова отстранила от дела заместителя генпрокурора Андрея Любовича, который согласовал подозрения по Вовку на следующий день после обысков в ОАСК.

Окружной админсуд остается ручным судом власти для принятия нужных кадровых и административных решений. Президент Зеленский молчит по делу Вовка, и, очевидно, отстранение Любовича – это его позиция, и президент в данном скандале решил спасать полезного для себя Вовка.

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