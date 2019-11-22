В Одесі закрили аеропорт через НП із літаком. Фото й відео

У міжнародному аеропорту "Одеса" скасували всі рейси до 12:35 п'ятниці, 22 листопада, у зв'язку з аварією Boeing 737-8F2 турецької авіакомпанії Turkish Airlines, який подорожував маршрутом "Стамбул – Одеса".

Літаки прямують до інших аеродромів. Про це йдеться на сторінці одеського аеропорту у Facebook (щоб подивитися фото й відео НП, доскрольте до кінця сторінки).

В одеському аеропорту скасовані всі рейси odesa.aero

В одеському аеропорту скасовані всі рейси odesa.aero

Зламаний Boing-737 Turkish Airlines досі перебуває на злітно-посадковій смузі. Пасажирів успішно евакуювали.

Як повідомили в пресслужбі аеропорту, за попередніми висновками фахівців, причиною інциденту став сильний боковий вітер (до 17 м/с). Після дотику до смуги літак виїхав за її межі, що призвело до підламу передньої стійки шасі.

НП у Одеському аеропорту Максим Болдін / Facebook

НП у Одеському аеропорту dumskaya.net

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, це друга аварія в одеському аеропорту за добу. 20 листопада за злеті в невеликого приватного літака також відламалася стійка шасі.

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