В Одесі на вулиці Степовій жінка на ходу випала з салону маршрутки. В результаті 38-річна пасажирка зламала стегно і отримала струс мозку.

Постраждалу доставили в лікарню. Про це повідомили в пресслужбі Одеського обласного управління поліції.

Одеситка зламала ногу, випавши з маршрутки od.vgorode.ua

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху).

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі на Олександрівському проспекті водій маршрутки №150 викинув на вулицю непритомного пасажира і поїхав.

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