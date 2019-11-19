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19 листопада • оновлено в 14:29
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Одеситка зламала ногу, випавши з маршрутки

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В Одесі на вулиці Степовій жінка на ходу випала з салону маршрутки. В результаті 38-річна пасажирка зламала стегно і отримала струс мозку.

Постраждалу доставили в лікарню. Про це повідомили в пресслужбі Одеського обласного управління поліції.

Одеситка зламала ногу, випавши з маршрутки

Одеситка зламала ногу, випавши з маршрутки

od.vgorode.ua

Новини
На очах пасажирів: в Одесі посеред рейсу побилися два водії маршруток. фото

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху).

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі на Олександрівському проспекті водій маршрутки №150 викинув на вулицю непритомного пасажира і поїхав.

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Автор
Михайло Бардін Михайло Бардін
Місце
Україна Одеса
Теги
новини Одеси ДТП маршрутка
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