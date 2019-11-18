Одесит пограбував бомжа на вулиці і потрапив за ґрати

В Одесі місцевий житель познайомився з безхатченком, який жив на вулиці, випив з ним, а потім пограбував його, відібравши мобільний телефон.

Бездомний не розгубився і відразу після пограбування звернувся до найближчого відділення поліції, йдеться на сайті ГУ Нацполіціі в Одеській області.

"Зловмисник скористався довірою потерпілого, знайомство з яким відзначав "за чаркою" в центрі міста. Підозрюваного швидко затримали, ним виявився 38-річний одесит", – розповіли в поліції.

В Одесі місцевий житель пограбував бездомного trassae95.com

Телефон було вилучено та повернуто законному власнику. Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 186 Кримінального кодексу України ( "Грабіж"). Самого грабіжника на час проведення досудового розслідування взяли під варту.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, під Одесою діти заради забави забили на смерть бездомного. Його вбили дуже жорстоко, встромивши в рот палицю.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!