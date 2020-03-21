Одесі загрожує техногенна катастрофа через дамбу - ЗМІ

Окрім епідемії коронавіруса, яка прийшла до України, Одеса може зіштовхнутися зі ще однією бідою. Через циклон "Юлія" дамба, яка стримує Хаджибейський лиман, майже повністю зруйнована. Про це повідомляє видання "Апостроф".

За даними видання, місто використовує Хаджибейський лиман як основний резервуар для випуску очищених стічних вод та каналізаційних відходів. Щодоби в нього надходить близько 200 тисяч кубометрів вод.

"Лиман переповнюється досить швидко, що може привести до виходу вод за межі його берегів. Тому щоразу, коли навантаження на каналізацію збільшується, відходи скидаються поблизу пляжів. Побудований, але так і не введений в експлуатацію одеський Глибоководний випуск міг би виводити всі відходи далеко в море, звільнивши і лиман, і пляжі від небезпечних стоків", - відзначено у повідомленні.

За словами професора Одеського державного екологічного університету Олександра Кулібабіна, побудована одеською фірмою система Глибоководного випуску готова на 95%, але вона до цих пір НЕ задіяна. Вона складається з 4-х кілометрового введення в море труб, насосної станції, наземних трубопроводів.

"Хаджибейський лиман, в разі звільнення від додаткового навантаження, перестав би бути загрозою. Про це місцеві експерти заявляли і попереджали про небезпеку на протязі декількох років. У той же час держава досі винна компанії підрядника гроші, через що готовий на 95%, ніяк не запустять в роботу. На реалізацію проекту Глибоководний випуск державою було виділено 575 млн гривень. Фактично профінансовано лише 370 млн грн. Ще 205 млн на сьогодні є заборгованістю, яку визнав навіть Верховний суд України. На даний момент, через штрафні санкції ця сума збільшується щодня і вже перевищила 440 млн гривень", - запевняють журналісти.

Як повідомляють ЗМІ, Одеська прокуратура намагалася оскаржити рішення суду, але програла цю суперечку вже з новим складом Верховного суду. На бік підрядника стала і Генеральна прокуратура України. Підрядник виграв 25 судів, але до сих пір справа з місця не зрушила.

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