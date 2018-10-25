''Очкі нннада?'' В ОБСЄ зробили обурливу заяву про війну в Україні

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ не побачила доказів російського втручання на Донбасі.

Таку заяву в інтерв'ю Foreign Policy зробив перший заступник голови СММ в Україні Олександр Хуг. За його словами, форму з розпізнавальними знаками РФ, яку спостерігачі фіксували на сході країни, "можна купити у будь-якому місці", повторивши таким чином тези російської сторони.

"Ми не побачили прямих доказів. Втім, ми бачили конвої, які виїжджають і в'їжджають в Україну по брудних дорогах посеред ночі в місцях, де немає офіційного перетину кордону", - відповів він.

За словами Хуга, на одній з ділянок прикордонної території СММ вдалося зафіксувати незаконний перетин кордону і опублікувати відповідне відео.

"Ми бачили особливі види зброї, які ми в деталях описали, включаючи військове електронне озброєння. Ми також говорили з узятими в полон українською армією бранцями, які заявляють, що вони служать в російській армії та при ротації беруть участь у військових діях в Україні. Ми бачили також розпізнавальні знаки Німеччини, Іспанії та інших - але також Росії", - наголосив Хуг.

Глава української делегації в ПАРЄ, віце-президент асамблеї і народний депутат з Блоку Петра Порошенка Володимир Ар'єв відповів на своїй сторінці в Facebook, що у нього немає дипломатичних коментарів із приводу таких слів.

"Очкі ннннада?! Вибачте, дипломатичних коментарів не залишилося", - написав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Хуг поставив на місце терористів "ЛНР", які стверджували, ніби спостерігачі місії співпрацюють з українськими спецслужбами.