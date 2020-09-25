Очевидець – про катастрофу АН-26: вибіг військовослужбовець у вогні, його загасили вогнегасниками і відвезли на швидкій

Борис Бондар Розслідування 00:19, 26.09.2020

Очевидець падіння військового літака під Чугуєвом став свідком порятунку одного з потерпілих у катастрофі і зняв це на відео.

Про це розповів в Facebook співробітник Харківського антикорупційного центру Дмитро Дробот. Він подивився відео, але з етичних міркувань не виклав його в соцмережі.

Чоловік розповів, що повертаючись з роботи, проїхав поруч з місцем трагедії.

"Через кілька хвилин побачив вогонь і хвіст літака. Відео нижче надав один з очевидців. На одному з відео вибігає військовослужбовець у вогні. Його загасили вогнегасниками з машини і відвезли на швидкій. Він живий. З етичних причин це, відео публікую. Це трагедія" , – написав Дробот.

Він також висловив щирі співчуття родичам і близьким загиблих.

Обережно, на відео присутня нецензурна лексика!

Ще один очевидець розповів журналістам на місці катастрофи, що бачив, як надавали допомогу одному з потерпілих.

За його словами, хлопець був у важкому стані і знаходився в стані шоку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в п'ятницю, 25 вересня, в Чугуєві Харківської області сталася авіакатастрофа – розбився літак АН-26 ЗСУ з курсантами: 22 загиблих і двоє тяжко поранених, ще чотирьох осіб розшукують.

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