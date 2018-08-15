Обвал мосту в Генуї: українка чудом вижила після падіння з висоти 80 м

В результаті обвалення мосту в Генуї постраждала українка і її чоловік молдаванин, і зараз вони перебувають у лікарні "Сан Мартін".

Як повідомило українське консульство у Мілані у Facebook, про це поінформувала префектура міста Генуя.

"Двоє постраждалих перебувають у лікарні "Сан Мартін", з якою Генеральне консульство підтримує постійний зв’язок. До інших лікарен "Галлієра" та "Вілла Скассі" постраждалі українці на госпіталізацію не надходили", - сказано у повідомленні.

Як стало відомо пізніше, у українки діагностовані перелом хребта і перелом ноги.

Медики говорять, що українці Наталії потрібна операція, після якої вона має провести в лікарні мінімум два тижні, передає "ТСН".

За інформацією місцевого видання Caserta.report Євген Бабін і Наталія Єліна на момент обвалення перебували в автомобілі на мосту. Їм вдалося вижити після падіння з висоти понад 80 метрів, після чого рятувальники виявили їх під завалами.

Євген Бабін і Наталя Єліна casertareport.it

У лікарні їм вдалося зв'язатися з сином Богданом, на перший телефонний дзвінок якого відповів один з рятувальників.

Зазначається, що наразі здоров'ю пари нічого не загрожує. Вони прямували на відпочинок до Ніцци.

Як повідомляв OBOZREVATEL, обвалення мосту сталося 14 серпня, в результаті чого загинули понад 30 осіб.

За попередньою інформацією, причиною катастрофи могло стати ослаблення тримальні конструкцій, хоча очевидці розповідали про влучання блискавки.