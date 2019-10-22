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23 жовтня • оновлено в 01:08
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/ Розслідування

Під обвалами будинку загинули 8 людей: названа причина кривавої трагедії в Дрогобичі

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Причиною обвалення будинку в місті Дрогобич Львівської області, в результаті чого загинули вісім жителів, стало руйнування середньої несучої стіни підвалу.

Як повідомляє пресслужба Дрогобицької міськради, згідно з технічним звітом за результатами детального обстеження житлового будинку №101/1 на вулиці Михайла Грушевського, це стало можливим із двох причин:

  • просідання або руйнування цегляної кладки через низьку марку цегли і розчину, внаслідок значного зволоження та відсутності гідроізоляції і бетонної підлоги, що є в основному наслідком помилок при будівництві;

  • можливе втручання людей, яке необхідно підтвердити або спростувати спеціальними експертами (судовими) після розбору конструкцій, які обрушилися і перебувають поверх цієї стіни підвалу.

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Обвал будинку в Дрогобичі

Обвал будинку в Дрогобичі

ДСНС

Уточнюється, що в будинку зруйнувалася середня несуча стіна підвалу на осі Б, в осях 4-5.

Також у звіті пропонується виконати порядок робіт із демонтажу будівлі методом контрольованого вибуху.

Під час виконання демонтажних робіт рекомендується залучити судових експертів і обстежити в підвалі стіну в осях 4-5, Б для підтвердження або спростування можливого втручання людей.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У Дрогобичі Львівської області в ніч на 28 серпня в чотириповерховому чотирьохпід'їздному житловому будинку стався обвал.

  • Попередньо було встановлено, що це трапилося через вибух побутового газу, але згодом цю версію назвали малоймовірною.

  • З-під уламків рятувальники витягли тіла восьми загиблих.

  • Одна з врятованих розповіла страшні подробиці трагедії.

  • Розбір завалів будинку завершили лише 30 серпня.

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Тема
НП в Дрогобичі
Місце
Україна Львів
Тег
смерть
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