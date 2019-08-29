Обвал будинку в Дрогобичі: кількість жертв збільшилася

Під завалами в Дрогобичі знайшли тіло ще однієї жертви. Таким чином кількість загиблих в результаті обвалу житлового будинку станом на 01:00 четверга, 29 серпня, становить три людини.

Як говориться в повідомленні прес-служби ДержНС Львівської області,, рятувальникам вдалося зберегти життя 7 людей, серед яких 5 дітей.

Всіх мешканців будинку евакуювали, психологи вже провели бесіди з 32 особами, вирішується питання про тимчасове розселення постраждалих.

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обвал будинку ГСЧС

обвал будинку ГСЧС

обвал будинку ГСЧС

обвал будинку ГСЧС

Рятувальники повідомили, що зараз робота перебуває на стадії розбору завалу будівельних конструкцій, вночі там організували освітлення. До ліквідації наслідків залучили 470 осіб та 75 одиниць техніки.

"Пошуково-рятувальні роботи проводяться безперервно (позмінно), в ручному режимі із застосуванням засобів малої механізації та інженерної техніки (організована робота двох оперативних ділянок по обидва боки завалу) і будуть здійснюватися до остаточного виявлення зниклих осіб", - зазначає прес-служба.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дрогобичі Львівської області обвалилася частина чотириповерхового будинку. Раніше повідомлялося, що в результаті інциденту загинули чоловік і жінка, серед постраждалих троє неповнолітніх дітей, вони у важкому стані.

Першою версією називався вибух побутового газу. Пізніше з'явилася інформація про те, що вибух газу був малоймовірним. Також рятувальники повідомили, що під завалами могли бути ще п'ять чоловік.

Про те, що творилося всередині будинку при обвалі, пізніше розповіли ті, що вижили при НП.

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