Обстрілюють і сміються: в мережу потрапило цинічне відео терористів "ДНР"

У мережу потрапило відео терористів "ДНР", на якому вони обстрілюють Мар'їнку з важкої зброї і цинічно сміються, коли влучають у житлові будинки мирних громадян.

Моторошний ролик опублікували волонтери фонду "Повернись живим" на своїй сторінці у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Добрий ранок!" – кричить терорист, який знімає це відео. А коли снаряд розривається, шалено сміється. Бойовики зафіксували власні злочини і самі виклали в мережу обстріл Мар'їнки. Вони б'ють з житлових вулиць окупованого населеного пункту Олександрівка. Усвідомлюють, що їх смертельний снаряд прилетить туди, де живуть цивільні, і очікують, що бійці ЗСУ дадуть відповідь, а пропагандистські "ЗМІ" поширять черговий фейк", – йдеться у повідомленні.

Обстріл Мар'їнки Скріншот відео

Волонтери відзначили, що коли подібні злочинні провокації бойовикам не вдаються, вони підривають будівлі на тимчасово окупованій території. Однак українські захисники роблять все для того, щоб якомога швидше звільнити українську землю від загарбників.

Як повідомляв OBOZREVATEL 20 липня збройні формування Російської Федерації та її найманці 26 раз порушили режим припинення вогню. А 21 липня, в перший день "хлібного" перемир'я на Донбасі, в результаті підриву на невідомому вибуховому пристрої два військовослужбовці ЗСУ загинули і ще двоє отримали поранення. Вибухівку встановила диверсійно-розвідувальна група окупантів.

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