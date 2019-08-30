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Обстрілювали "Азов": на Донбасі ліквідували терористів "ДНР". Фото убитих

1.9т Читати матеріал російською

У зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі були ліквідовані два терористи "ДНР".

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц). Він опублікував дані і фото убитих (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"29.08.19 в районі населеного пункту Зайцеве в бою з підрозділом "Азов" ліквідовано Комарянського Едуарда 3 ОМСБр 1 АК", – поділився Штефан. Відомо, що терорист був родом із Донецька.

Новини
"Азов" показав взятого в полон терориста: він зробив зізнання
"Азов" ліквідував терориста "ДНР"

"Азов" ліквідував терориста "ДНР"

Соцмережі

"Азов" ліквідував терориста "ДНР"

"Азов" ліквідував терориста "ДНР"

Скріншот

"Азов" ліквідував терориста "ДНР"

"Азов" ліквідував терориста "ДНР"

Скріншот

У цей же день "Азов" знищив Євгенія (Вороб'я) Воробйова. За даними сайту "Миротворець", його ліквідували також під час здійснення збройної провокації проти України.

На Донбасі ліквідували терориста

На Донбасі ліквідували терориста

Скріншот

На Донбасі ліквідували терориста

На Донбасі ліквідували терориста

Соц мережі

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі з'явилося повне відео найшвидшої і найуспішнішої бойової операції Збройних сил України за час війни на Донбасі.

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Теми
Операція Об'єднаних сил на Донбасі Війна на Донбасі
Особа
Анатолій Штефан
Місце
Україна
Теги
"Азов" терористи "ДНР" Донбас Новини Донбасу
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Это убили их террористы галичанские, будь они прокляты.
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Rish kostya
Rish kostya
Почему Штирлиц, скорей по понятиям свидомых шумеров погремуху ему надо дать Шеленберг!
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Lavrynenko Yurii
Lavrynenko Yurii
Земля им стекловатой.
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