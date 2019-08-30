Обстрілювали "Азов": на Донбасі ліквідували терористів "ДНР". Фото убитих

У зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі були ліквідовані два терористи "ДНР".

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц). Він опублікував дані і фото убитих (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"29.08.19 в районі населеного пункту Зайцеве в бою з підрозділом "Азов" ліквідовано Комарянського Едуарда 3 ОМСБр 1 АК", – поділився Штефан. Відомо, що терорист був родом із Донецька.

"Азов" ліквідував терориста "ДНР" Соцмережі

"Азов" ліквідував терориста "ДНР" Скріншот

"Азов" ліквідував терориста "ДНР" Скріншот

У цей же день "Азов" знищив Євгенія (Вороб'я) Воробйова. За даними сайту "Миротворець", його ліквідували також під час здійснення збройної провокації проти України.

На Донбасі ліквідували терориста Скріншот

На Донбасі ліквідували терориста Соц мережі

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі з'явилося повне відео найшвидшої і найуспішнішої бойової операції Збройних сил України за час війни на Донбасі.

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