Обстріляли дружину і маленьких дітей: у Кропивницькому напали на будинок прокурора

У понеділок, 1 жовтня, у Кропивницькому невідомі обстріляли будинок співробітника прокуратури.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Кіровоградської області.

"Подія мала місце 1 жовтня 2019 в м. Кропивницький. Зокрема, зловмисники скоїли ряд пострілів у бік житлового будинку та двору працівника прокуратури, в той час, як у домоволодінні перебували дружина і двоє маленьких дітей. При цьому нападники погрожували розправою прокурору і його сім'ї", – сказано в повідомленні.

У Кропивницькому обстріляли будинок прокурора ipne.ws

Слідством була встановлена вірогідна причетність до інциденту фігурантів кримінального провадження про злочинне угруповання, протиправну діяльність якого і розслідував потерпілий прокурор.

За фактом нападу було відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 348 (посягання на життя співробітника правоохоронного органу) і ч. 1 ст. 343 (втручання в діяльність працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Черкасах двоє студентів побили співробітника прокуратури в місцевому пабі.

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