"Обстріли переносяться під Маріуполь": названі наслідки відведення військ у Золотому

Після відведення військ на Донбасі у зоні обстрілу можуть опинитися околиці Маріуполя.

"Якщо ви подивитеся карту, наші війська будуть просто на краю Маріуполя. І що це означає для Маріуполя? Що обстріли переносяться безпосередньо під Маріуполь", – попередив у ефірі ObozTV волонтер, ветеран АТО Мирослав Гай.

Гай нагадав, що раніше ЗСУ відвели важке озброєння згідно з Мінськими угодами на 25 км.

"Лінія розмежування зміниться, відповідно, нам доведеться ще далі відвести своє важке озброєння. А росіяни спокійно продовжуватимуть обстрілювати", – наголосив він.

Ветеран АТО пояснив, що нинішня дистанція розведення не відіграє ролі для артилерії.

"Тобто якщо вони продовжать стріляти артилерією – а вони продовжать, поки ще не було передумов, що буде інакше – то всі ці обстріли перенесуться, наприклад, на Маріуполь", – застеріг Гай.

За його словами, після Золотого і Петрівського відведення військ відбудеться ще у 30 великих населених пунктах.

"Загалом після завершення цього плану у нас 145 міст і селищ потрапляє до "сірої зони". Зокрема 30 великих об'єктів, таких як Мар'їнка, Красногорівка, Широкине, Піски", – зазначив він.

Плани відведення військ і "сірої зони" поблизу Маріуполя Facebook/Andriy Bilonog

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Опівдні 29 жовтня почалося дзеркальне розведення військ на ділянці біля Золотого у Луганській області. Процес відведення контролюють спостерігачі ОБСЄ.

Піcля цього планують організувати такий самий процес і в Петрівському.

За умови повного припинення вогню на Донбасі розведення сил і засобів може відбутися у 35 населених пунктах – вже з'явилася схема "сірої зони".

Однак, попри відведення військ, 29 та 30 жовтня російські терористи вкотре порушили режим тиші і обстріляли позиції українських захисників.

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