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30 жовтня • оновлено в 17:40
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/ Розслідування

"Обстріли переносяться під Маріуполь": названі наслідки відведення військ у Золотому

2.3т Читати матеріал російською

Після відведення військ на Донбасі у зоні обстрілу можуть опинитися околиці Маріуполя.

"Якщо ви подивитеся карту, наші війська будуть просто на краю Маріуполя. І що це означає для Маріуполя? Що обстріли переносяться безпосередньо під Маріуполь", – попередив у ефірі ObozTV волонтер, ветеран АТО Мирослав Гай.

Гай нагадав, що раніше ЗСУ відвели важке озброєння згідно з Мінськими угодами на 25 км.

"Лінія розмежування зміниться, відповідно, нам доведеться ще далі відвести своє важке озброєння. А росіяни спокійно продовжуватимуть обстрілювати", – наголосив він.

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Ветеран АТО пояснив, що нинішня дистанція розведення не відіграє ролі для артилерії.

"Тобто якщо вони продовжать стріляти артилерією – а вони продовжать, поки ще не було передумов, що буде інакше – то всі ці обстріли перенесуться, наприклад, на Маріуполь", – застеріг Гай.

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За його словами, після Золотого і Петрівського відведення військ відбудеться ще у 30 великих населених пунктах.

"Загалом після завершення цього плану у нас 145 міст і селищ потрапляє до "сірої зони". Зокрема 30 великих об'єктів, таких як Мар'їнка, Красногорівка, Широкине, Піски", – зазначив він.

Плани відведення військ і "сірої зони" поблизу Маріуполя

Плани відведення військ і "сірої зони" поблизу Маріуполя

Facebook/Andriy Bilonog

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Теми
Відведення військ на Донбасі Війна на Донбасі Новини ObozTV Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особа
Мирослав Гай
Місце
Україна Маріуполь
Теги
Збройні сили України Донбас
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
да шо себе этой Гей позволяет? он во всем не силен, но в географии особо, хотя 400 км не крюк для бешеной собаки
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