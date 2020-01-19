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19 січня • оновлено в 22:59
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"Неначе потрапив у 2014 рік": з'ясувалися подробиці про кривавий бій у Золотому на Донбасі

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Офіцери СЦКК і ОБСЄ нібито хотіли узгодити з терористами "Л/ДНР" відновлення режиму тиші на хуторі Вільний (селище Золоте на Донбасі, ділянка розведення сил і засобів), проте ті продовжили обстріл.

Про це на сторінці у Facebook 19 січня повідомив співробітник ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання", підписаний у мережі ніком "Горский Мпу". Він також показав фотографії із селища.

Уточнюється, що через бої в Золотому була пошкоджена лінія електропостачання.

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"Приїхавши в Золоте-4, відключили лінію. Але на вул. Друга Вільна (хутір Вільний), нас військові так і не пустили. Бій тривав...

Не змогли узгодити з непідконтрольною стороною хоча б одну годину "тиші"... Навпаки – бій тільки посилювався", – написав "Горский Мпу".

"Неначе потрапив у 2014 рік": з'ясувалися подробиці про кривавий бій у Золотому на Донбасі

Facebook/Горский Мпу

Про обстріл також повідомив журналіст Руслан Смещук. "Золоте-4 другий день гримить від прильоту мінометних мін. Місцеві люди ховаються по погребах, перебиті лінії електропередач. Вісім військових поранені. Я начебто потрапив у 14/15 рік", – написав він у Facebook.

Нагадаємо, штаб ООС звинуватили у брехні через обстріл Золотого. Заявляється, що військові відзвітували про порушення режиму тиші біля населеного пункту Горіхове (сусідній із селищем), однак нібито промовчали про Золоте, тому що це ділянка розведення. При цьому заявляється про вісім постраждалих.

"Неначе потрапив у 2014 рік": з'ясувалися подробиці про кривавий бій у Золотому на Донбасі

Facebook/Горский Мпу

"Неначе потрапив у 2014 рік": з'ясувалися подробиці про кривавий бій у Золотому на Донбасі

Facebook/Горский Мпу

"Неначе потрапив у 2014 рік": з'ясувалися подробиці про кривавий бій у Золотому на Донбасі

Facebook/Горский Мпу

"Неначе потрапив у 2014 рік": з'ясувалися подробиці про кривавий бій у Золотому на Донбасі

Facebook/Горский Мпу

"Неначе потрапив у 2014 рік": з'ясувалися подробиці про кривавий бій у Золотому на Донбасі

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Богдана Васильченко
Теми
Новини Луганська і Луганської області Відведення військ на Донбасі Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Місце
Україна Луганськ
Теги
Донбас фотографии Новини Донбасу Новини ЛНР Новини ДНР
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aloyan den
aloyan den
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