Обстріл терористів спопелив шість позицій ЗСУ на Донбасі, – волонтерка
Волонтерка Ірина Каптур закликала українців долучитися до допомоги захисникам на Донбасі, шість позицій яких знищив вогонь. За її словами, причиною займання стали не пожежі, а обстріли терористів.
Моторошними фото згарища жінка поділилася на особистій сторінці у Facebook, зазначивши, що бійцям ЗСУ конче необхідні будівельні матеріали для відновлення знищених бліндажів.
"Жах!!! Просто боляче і сльози!!! Все, що будували бійці на декількох позиціях, – шістьох! – згоріло. Красногорівка. Поранений. Обгорілі. В інших місцях ще складніше – там є загиблі. І не тому, що сухо. А тому, що сєпари і орки обстріляли із ВОГів", – поділилася криком душі волонтерка.
Вона уточнила, що в бійців згоріла форма, берці, оптика, нічники і самі бліндажі. Крім того, поки воїни рятували зброю, вони надихались отруйними продуктами горіння.
"Прохання знову допомогти відновити, побудувати бліндажі, позиції (шість). Потрібно скоби, плівка, масксітки, лопати (звичайні та совкові), цвяхи 150, степлер і до нього скоби, бочки 50, 30, 20 л для води, утеплювач, ковдри, кабель. І кави з ласощами для підняття настрою, бо дуже всі пригнічені", – наголосила Каптур.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
6 вересня поблизу населеного пункту Красногорівка ворог відкрив вогонь з автоматичного станкового гранатомета, випустивши при цьому три черги ВОГ-17.
В результаті обстрілу отримав поранення військовослужбовець ЗСУ, який усував наслідки пожежі на позиції підрозділу Об'єднаних сил.
Загалом 6 вересня в результаті ворожих обстрілів на Донбасі та підривів на невідомих пристроях загинуло троє воїнів ЗСУ та троє захисників зазнали поранень.