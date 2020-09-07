Обстріл терористів спопелив шість позицій ЗСУ на Донбасі, – волонтерка

Волонтерка Ірина Каптур закликала українців долучитися до допомоги захисникам на Донбасі, шість позицій яких знищив вогонь. За її словами, причиною займання стали не пожежі, а обстріли терористів.

Моторошними фото згарища жінка поділилася на особистій сторінці у Facebook, зазначивши, що бійцям ЗСУ конче необхідні будівельні матеріали для відновлення знищених бліндажів.

"Жах!!! Просто боляче і сльози!!! Все, що будували бійці на декількох позиціях, – шістьох! – згоріло. Красногорівка. Поранений. Обгорілі. В інших місцях ще складніше – там є загиблі. І не тому, що сухо. А тому, що сєпари і орки обстріляли із ВОГів", – поділилася криком душі волонтерка.

Вогонь знищив 6 позицій ЗСУ на Донбасі. Facebook Ірини Каптур

Волонтерка стверджує, що займання відбулося через обстріл ВОГами. Facebook Ірини Каптур

У військових ЗСУ згоріли бліндажі, форма та обладнання. Facebook Ірини Каптур

Під час гасіння воїни ООС надихалися отруйним димом. Facebook Ірини Каптур

Воїни ЗСУ на передовій потребують негайного відновлення бліндажів. Facebook Ірини Каптур

Вона уточнила, що в бійців згоріла форма, берці, оптика, нічники і самі бліндажі. Крім того, поки воїни рятували зброю, вони надихались отруйними продуктами горіння.

"Прохання знову допомогти відновити, побудувати бліндажі, позиції (шість). Потрібно скоби, плівка, масксітки, лопати (звичайні та совкові), цвяхи 150, степлер і до нього скоби, бочки 50, 30, 20 л для води, утеплювач, ковдри, кабель. І кави з ласощами для підняття настрою, бо дуже всі пригнічені", – наголосила Каптур.

Захисники України втратили шість позицій під Красногорівкою. Facebook Ірини Каптур

Наслідки пожежі на позиціях ОС на Донбасі. Facebook Ірини Каптур

Вогонь знищив перекриття бліндажів ЗСУ. Facebook Ірини Каптур

Волонтери оголосили терміновий збір допомоги для відновлення позицій ЗСУ на передовій. Facebook Ірини Каптур

Попри небезпеку, воїни ЗСУ намагалися рятувати зброю з вогню. Facebook Ірини Каптур

Згарище на місці бліндажа ЗСУ . Facebook Ірини Каптур

Волонтерка звинувачує у НП ворожий обстріл. Facebook Ірини Каптур

Як повідомляв OBOZREVATEL:

6 вересня поблизу населеного пункту Красногорівка ворог відкрив вогонь з автоматичного станкового гранатомета, випустивши при цьому три черги ВОГ-17.

В результаті обстрілу отримав поранення військовослужбовець ЗСУ, який усував наслідки пожежі на позиції підрозділу Об'єднаних сил.

Загалом 6 вересня в результаті ворожих обстрілів на Донбасі та підривів на невідомих пристроях загинуло троє воїнів ЗСУ та троє захисників зазнали поранень.

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