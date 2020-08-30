Обстріл людей Киви під Харковом: суд ухвалив рішення щодо дев'ятьох нападників

Суд обрав запобіжний захід дев’ятьом затриманим за скоєння нападу на автобус із людьми нардепа від ОПЗЖ Іллі Киви поблизу міста Люботина на Харківщині.

Згідно з ухвалою судді Київського районного суду Харкова від 29 серпня, вони впродовж двох місяців перебуватимуть під вартою без права внесення застави. Про це повідомляє пресслужба ГУНП в області.

Зазначається, що затримані особи підозрюються у скоєнні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 296 (хуліганство) та ч. 2 ст. 15, п.п. 1, 7, 12 ч. 2 ст. 115 (замах на вбивство двох і більше осіб, з хуліганських мотивів, вчинене за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.

У поліції підкреслили, що нападники причетні до блокування на автодорозі руху мікроавтобуса, у якому перебували 20 осіб.

"Вони скоїли напад на пасажирів мікроавтобусу та завдали механічних ушкоджень самому автомобілю – порізали шини, побили камінням скло й обстріляли з травматичної зброї. В результаті події до лікарні доставили чотирьох постраждалих. Після скоєння злочину зловмисники втекли на своєму автомобілі", – нагадали правоохоронці.

Як відомо, вже через годину після інциденту нападників затримали, а наступного дня їм оголосили про підозру у скоєнні двох злочинів.

У поліції Харківщини додають, що нині слідчі дії тривають. Вирішується питання про обрання запобіжних заходів й іншим співучасникам злочину.

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