Обстріл людей Киви під Харковом: стало відомо про стан поранених

Четверо чоловіків із організації "Патріоти – за життя" депутата від ОПЗЖ Іллі Киви, які отримали поранення під час стрільби поблизу Люботина на Харківщині, перебувають у стабільному стані.

Про це з посиланням на заступника головного лікаря лікарні невідкладної допомоги у Харкові Андрія Соцького повідомила речниця Харківської міськради Ольга Мірошниченко. Їхні слова цитує "Суспільне".

Як відомо, троє із постраждалих отримали поранення від гумових куль, ще в одного діагностували струс мозку. Зазначається, що трьом із них після госпіталізації в Харківську міську лікарню швидкої й невідкладної допомоги провели операції.

"У харківській лікарні перебувають четверо постраждалих, усім надано допомогу, стан стабільний – усі чоловіки перебувають у звичайних палатах", – сказала Мірошниченко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ввечері 27 серпня на трасі Київ – Харків розбили і розстріляли автобус із членами організації "Патріоти – за життя". Четверо людей отримали поранення. Поліція за гарячими слідами затримала групу нападників у Красноградському районі Харківської області.