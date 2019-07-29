Обстріл КПП на Донбасі: з'явилися нові подробиці

Російські окупанти на Донбасі тричі з початку року здійснювали провокаційні обстріли контрольних пунктів в'їзду-виїзду.

Про це в ефірі ObozTV розповів спікер Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, коментуючи обстріл КПВВ "Мар'їнка".

"Це можна охарактеризувати виключно як провокаційні дії з боку російських найманців на лінії розмежування... 28 червня один такий інцидент зафіксували на дорожньому коридорі Донецьк-Курахово", – повідомив речник Держприкордонслужби.

"Після опівночі прикордонники, які здійснювали охорону і оборону контрольного пункту в'їзду-виїзду, почули постріли зі стрілецької зброї, зокрема великокаліберної. Як з'ясувалося потім, одна з куль потрапила навіть в модульне приміщення, де несуть службу прикордонники, коли КПВВ функціонує", – зазначив Демченко.

За його словами, з початку року було зафіксовано три ворожих обстріли в напрямку КПВВ, коли вони функціонували.

"Неодноразово ми спостерігали, коли прикордонний наряд, який заступає на службу з відкриттям КПВВ, знаходив у модульних приміщеннях кульові отвори. Вночі окупанти ведуть вогонь по позиціях українських захисників і неодноразово дорожні коридори потрапляють в поле їх обстрілу", – заявив Демченко.

facebook.com/pressjfo.news

facebook.com/pressjfo.news

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