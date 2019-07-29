Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Розслідування

Обстріл КПП на Донбасі: з'явилися нові подробиці

1.8т Читати матеріал російською

Російські окупанти на Донбасі тричі з початку року здійснювали провокаційні обстріли контрольних пунктів в'їзду-виїзду.

Про це в ефірі ObozTV розповів спікер Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, коментуючи обстріл КПВВ "Мар'їнка".

"Це можна охарактеризувати виключно як провокаційні дії з боку російських найманців на лінії розмежування... 28 червня один такий інцидент зафіксували на дорожньому коридорі Донецьк-Курахово", – повідомив речник Держприкордонслужби.

"Після опівночі прикордонники, які здійснювали охорону і оборону контрольного пункту в'їзду-виїзду, почули постріли зі стрілецької зброї, зокрема великокаліберної. Як з'ясувалося потім, одна з куль потрапила навіть в модульне приміщення, де несуть службу прикордонники, коли КПВВ функціонує", – зазначив Демченко.

Новини
Українські військові показали свою міць на Донбасі: вражаючі кадри

За його словами, з початку року було зафіксовано три ворожих обстріли в напрямку КПВВ, коли вони функціонували.

"Неодноразово ми спостерігали, коли прикордонний наряд, який заступає на службу з відкриттям КПВВ, знаходив у модульних приміщеннях кульові отвори. Вночі окупанти ведуть вогонь по позиціях українських захисників і неодноразово дорожні коридори потрапляють в поле їх обстрілу", – заявив Демченко.

Обстріл КПП на Донбасі: з'явилися нові подробиці

facebook.com/pressjfo.news

Обстріл КПП на Донбасі: з'явилися нові подробиці

facebook.com/pressjfo.news

Як повідомляв OBOZREVATEL, постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк розповів, що за період з березня 2019 року, коли було оголошено попереднє перемир'я, в зоні ООС загинули 49 бійців ЗСУ і ще 307 отримали поранення.

Інформаційне шоу "Студія Обозреватель" дивіться щодня по буднях о 10:00 на ObozTV.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Пряма трансляція" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Пряма трансляція Ефіри Oboz TV Новини Донецька і Донецької області Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Особа
Андрій Демченко
Місце
Україна Донецьк
Теги
Державна прикордонна служба України прикордонники Новини Донбасу
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
6
1
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
Гниды нацистские имеет значение, с какого раза вы твари в аду не гниете?)))
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel