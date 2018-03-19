Обшуки в Раді: з'ясувалася причина

Представники державної охорони з собаками перевіряють кулуари Верховної Ради України не з метою пошуку вибухівки.

Йдеться про додаткову перевірку в зв'язку з підвищеним рівнем загрози. Про це "Обозревателю" повідомила начальник прес-центру Управління державної охорони Дарина Басиста.

"Це комплекс превентивних заходів. Відповідно до закону України про охорону органів державної влади, для забезпечення безпеки відповідних об'єктів, зокрема Верховної Ради, УДО проводить комплекс організаційно-правових, режимних, оперативно-розшукових та інженерно-технічних заходів", - пояснили у відомстві.

Також вона наголосила, що управління не може не брати до уваги підвищений рівень загроз терористичних актів, а також спроби дестабілізації ситуації у країні.

"Тому зараз ми проводимо додаткові перевірки на безпеку", - підсумувала Басиста.

Як повідомляв "Обозреватель", нардеп Надія Савченко на минулому тижні нібито занесла в зал парламенту три гранати і пістолет.

Їївивели з сесійної зали Верховної Ради, оскільки за її участі виникла загрозлива ситуація.

Сама ж Савченко пізніше розповіла, що в парламенті вона була з нагородною зброєю.