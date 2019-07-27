Обшуки в Білій Церкві: з'явилися перші подробиці про злочинців та фото спецоперації

Під час проведення обшуків в Білій Церкві (Київська область) поліцейські встановили, що на території міста діяли три злочинні угруповання.

Як повідомляє прес-служба поліції області в Facebook, зловмисники займалися тиском на бізнес, шляхом вимагання та побиття людей.

"На місцях проведення обшуків працюють слідчі Київської області, співробітники кримінальної поліції і в разі силового опору - спецназівці", - сказано в повідомленні.

За даним фактом порушено кримінальні провадження у ст. 189 (вимагання) і ст. 255 (створення злочинної організації) Кримінального кодексу України. В рамках справи правоохоронці і проводять заходи щодо затримання, знешкодження та ліквідації цих злочинних угруповань.

"Звертаємося до жителів міста Біла Церква та Білоцерківського району. Якщо ви стали жертвою такого злочину, негайно звертайтеся з заявами в поліцію", - додали правоохоронці.

Спецоперация в Белой Церкви facebook.com

Спецоперация в Белой Церкви facebook.com

Спецоперация в Белой Церкви facebook.com

Спецоперация в Белой Церкви facebook.com

Спецоперация в Белой Церкви facebook.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Білій Церкві Київської області вранці 27 липня почалася спецоперація із затримання членів злочинної організації. За словами керівника головного управління Національної поліції області Андрія Небитова, поліція одночасно проводить 50 обшуків.

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