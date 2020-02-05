Міністрів і чиновників перевіряли на поліграфі: Баканов пояснив обшуки в 1+1

У зв'язку з обшуками київського офісу телеканалу "1+1" в Службі безпеки України заявили, що про жодний тиск на ЗМІ чи утиски свободи слова не йдеться і йтися не може.

Таку заяву зробив глава відомства Іван Баканов, передає пресслужба. Очільник СБУ закликав представників телеканалу не спекулювати фактами і не маніпулювати громадською думкою, висвітлюючи розслідування справи про незаконне прослуховування прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

Журналісти, як підкреслив Баканов, повинні бути зацікавлені у встановленні істини у цій резонансній справі та сприяти розслідуванню.

Обшуки СБУ в офісі "1+1" Скріншот із відео

"Ми говоримо про неупереджене і всебічне розслідування кримінальної справи про незаконне прослуховування глави уряду. І слідчі дії проходили не тільки на вулиці Куренівській, 18, а й за іншими адресами перевірених осіб", – сказав Баканов.

Він додав, що відповідні слідчі дії у цій справі проводилися щодо міністрів, представників державної влади, правоохоронців.

Окремі чиновники пройшли перевірку на детекторі брехні. За словами глави СБУ, всі вони без винятку поставилися до цієї ситуації з розумінням.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Спецслужба нагрянула в будівлю "1+1" в рамках розслідування прослушки прем'єра Олексія Гончарука. За попередніми даними, в запису і монтажу можуть підозрювати журналіста Євгена Куксіна.

Слідчими й оперативниками СБУ встановлено, що до проведення незаконного використання СТ3, отримання, монтажу і поширення аудіозаписів можуть бути причетні окремі особи, які періодично відвідують і використовують під час своєї діяльності приміщення на вулиці Куренівській.

Слідчі дії також проводилися і й інших осіб, в тому числі у співробітників правоохоронних органів.

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