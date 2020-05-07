Обшуки у Верланова: в СБУ озвучили гучну причину

Обшуки в колишнього глави Державної податкової служби Сергія Верланова 7 травня проводили в рамках розслідування справи про легалізацію коштів та фінансування тероризму.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" із посиланням на дані СБУ. Зазначається, що силовики здійснюють обшуки у зв'язку з кримінальним провадженням про роботу конвертаційного центру під прикриттям податкової.

"Кримінальне провадження розслідується за статтею про легалізацію коштів, отриманих злочинним шляхом, і фінансування тероризму", – уточнили у відомстві.

Сергій Верланов

Щодо відповідних слідчих дій у помешканні Верланова у відомстві додали, що вони проводяться в рамках розслідування кримінального провадження, за яким по всій країні організовано більш як 100 обшуків.

Як повідомляв OBOZREVATEL, співробітники Служби безпеки України провели обшуки в квартирі колишнього глави Державної податкової служби України Сергія Верланова.