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7 травня • оновлено в 18:42
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Обшуки у Верланова: в СБУ озвучили гучну причину

4.4т
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Обшуки в колишнього глави Державної податкової служби Сергія Верланова 7 травня проводили в рамках розслідування справи про легалізацію коштів та фінансування тероризму.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" із посиланням на дані СБУ. Зазначається, що силовики здійснюють обшуки у зв'язку з кримінальним провадженням про роботу конвертаційного центру під прикриттям податкової.

"Кримінальне провадження розслідується за статтею про легалізацію коштів, отриманих злочинним шляхом, і фінансування тероризму", – уточнили у відомстві.

Сергій Верланов

Сергій Верланов

Щодо відповідних слідчих дій у помешканні Верланова у відомстві додали, що вони проводяться в рамках розслідування кримінального провадження, за яким по всій країні організовано більш як 100 обшуків.

Як повідомляв OBOZREVATEL, співробітники Служби безпеки України провели обшуки в квартирі колишнього глави Державної податкової служби України Сергія Верланова.

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Автор
Марина Ліснічук
Тема
Кримінал
Особа
Сергій Верланов
Місце
Україна
Теги
Державна податкова служба (ДПС) Служба безпеки України розслідування
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