Обшуки на "Новій пошті": що вилучили працівники ГПУ

Працівники Генеральної прокуратури України вилучили документи, а також готівку, не враховану в касах і не зазначену в бухгалтерії під час обшуків в офісах "Нової пошти".

Так, за результатами проведених обшуків правоохоронці виявили та вилучили документи про фінансово-господарську діяльність "Нової пошти" та споріднених підприємств, а також готівкові кошти, не враховані в касах і не зазначені в бухгалтерії. Про це повідомила прес-секретар генпрокурора Юрія Луценка Лариса Сарган на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами зловживання службовим становищем посадовими особами ТОВ "Нова пошта" та інших споріднених підприємств, за участю посадових осіб органів Державної фіскальної служби України, з метою одержання неправомірної вигоди для зазначеного підприємства, зробили прикриття його незаконних фінансових послуг, що призвело до ненадходження до бюджетів коштів у вигляді обов'язкових податкових зборів і що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам, а також умисного ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, посадовими особами ТОВ "Нова пошта" в особливо великих розмірах під час здійснення ліцензійної діяльності з переказу грошових коштів, доставки товарів (посилок) і міжнародних перевезень, за ознаками кримінальних злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України", - сказано в повідомленні Сарган.

За словами прес-секретаря генпрокурора, досудове розслідування триває, повідомлення про підозру не складалися та запобіжні заходи не обиралися.

"З урахуванням вимог ст. 222 КПК України надання більш детальної інформації в цьому кримінальному провадженні не представляється можливим", - додала Сарган.

Однак в "Новій пошті" заявили, що інформація про засоби, які нібито не були враховані і не оприбутковані в касі і в бухгалтерських документах, не відповідає дійсності.

Як писав "Обозреватель", недавно "Нова пошта" заявила про зміну тарифної сітки .