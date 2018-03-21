Обшуки на "Новій пошті": економіст вказав, кому приготуватися

Обшуки в офісах "Нової пошти" продемонстрували, що навіть компанії, які мають виходи на вище керівництво держави можуть стати наступними кандидатами на подібні перевірки.

Про це ефірі ObozTV заявив економічний експерт Максим Праздников.

"Як показує конкретно ця ситуація, будь-яке підприємство може стати наступним. Чому сплив кейс з "Новою поштою", тому що дуже великий суспільний резонанс. Насправді нічого надприродного не сталося. Десятки, якщо не сотні підприємств, кожен день піддаються такій перевірці. Незважаючи на прийнятий закон, який назвали "маски-шоу стоп". Є коментар з боку "Нової пошти", що люди в цьому випадку прийшли без масок. Тобто масок дійсно не було, вже закон працює. Шоу правда збереглося. Прийшли досить коректно, людей з автоматами не було. Хоча б у цьому позитив є", - наголосив він.

При цьому економіст зазначив і негативні моменти в цій перевірці.

"З іншого боку, прийшли в п'ятницю ввечері, заблокували роботу центрального офісу. Ось якийсь гібрид того, що відбувалося раніше і зараз, ще якийсь перехідний період обшуків відбувається", - додав Праздников.

Також він зазначив, що подібні дії правоохоронців не сприяють поліпшенню інвестиційного клімату.

"Насправді досить надумані причини, погана комунікація, досить некоректне донесення інформації. Зрозуміло, що це дуже показовий випадок, що якщо такі компанії з прямим доступом до верхівки влади можуть зазнати такого роду перевірок, значить ніхто не застрахований. Це також негативний приклад і для більшості іноземних інвесторів", - підсумував економіст.

Як повідомляв "Обозреватель", в ГПУ заявили, що обшуки в офісах "Нової пошти" пов'язані з підозрами посадових осіб в несплаті податків в особливо великих розмірах.

Пізніше співвласник "Нової Пошти" В'ячеслав Климов в інтерв'ю ЕП повідомив, що правоохоронні органи під час проведення обшуків в офісах компанії вилучили 132 тисячі гривень.