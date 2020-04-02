СБУ розкрила подробиці обшуку, який провели за фактом приховування результатів тестів на коронавірус у приватній клініці Eurolab, яка належить бізнесмену Андрію Пальчевському.

Порушення розслідують як дії, спрямовані на поширення епідемії COVID-19 і заподіяння шкоди здоров'ю населення України. Про це сказано в повідомленні пресслужби СБУ від 2 квітня.

"1 квітня 2020 на підставі судового рішення були проведені обшуки в приміщеннях ТОВ "Євролаб" для встановлення всіх обставин даного правопорушення. За їх результатами вилучено необхідні для слідства документи і інформація", – поділилися силовики.

СБУ розкрила деталі обшуку в Eurolab Пальчевського

Зокрема, мова йде про навмисне неповідомлення відповідних державних органів інформації про позитивні результати тестів на коронавірус у окремих осіб.

Найближчим часом ці документи будуть оброблені із залученням фахівців Міністерства охорони здоров'я України, після чого будуть ухвалені відповідні процесуальні рішення в кримінальному провадженні.

"Служба безпеки України підкреслює – ми і надалі будемо приділяти особливу увагу будь-яким порушенням закону, пов'язаним із поширенням коронавірусу в Україні. Сьогодні це, дійсно, питання національної безпеки. Також ми вважаємо неприпустимим, коли окремі особи, які своїми діями поставили під загрозу здоров'я та життя багатьох людей, намагаються піти від відповідальності, перекладаючи ситуацію в політичну площину", – резюмували в СБУ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, приватна клініка Eurolab відомого бізнесмена Андрія Пальчевського приховала від санітарних служб інформацію як мінімум про 4 позитивних результати тестів на коронавірус.

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