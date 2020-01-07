ОБСЄ звинуватила ЗСУ в порушенні "Мінська": спливло скандальне пояснення

Звинувачення СММ ОБСЄ в сторону українських військовослужбовців в порушеннях Мінських угод пов'язані зі збільшенням громадян РФ в складі спостерігачів.

Про це повідомило міжнародне співтовариство InformNapalm, зазначивши, що якщо ще в серпні в складі місії значилося 35 росіян, то в грудні їхня кількість збільшилася до 41.

"Також необхідно відзначити, що до складу місії входять і громадяни інших країн, лояльних до РФ", – сказано в повідомленні.

Також в складі СММ ОБСЄ є 5 спостерігачів від Білорусі, від Вірменії – 2, Киргизстану – 23, Сербії – 15.

"Разом з росіянами 86 спостерігачів можуть працювати в інтересах РФ, що відкриває значний простір для маніпуляцій і спотворення інформації. При цьому серед спостерігачів немає жодного громадянина України", – відзначається в заяві.

informnapalm.org

ОБСЄ на Донбасі 112 Україна

Як писав OBOZREVATEL, напередодні в ОБСЄ зафіксували, що терористи Путіна стягують "Гради" на Донбасі, порушуючи лінії відводу.

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