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8 січня • оновлено в 01:45
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ОБСЄ звинуватила ЗСУ в порушенні "Мінська": спливло скандальне пояснення

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Звинувачення СММ ОБСЄ в сторону українських військовослужбовців в порушеннях Мінських угод пов'язані зі збільшенням громадян РФ в складі спостерігачів.

Про це повідомило міжнародне співтовариство InformNapalm, зазначивши, що якщо ще в серпні в складі місії значилося 35 росіян, то в грудні їхня кількість збільшилася до 41.

"Також необхідно відзначити, що до складу місії входять і громадяни інших країн, лояльних до РФ", – сказано в повідомленні.

Також в складі СММ ОБСЄ є 5 спостерігачів від Білорусі, від Вірменії – 2, Киргизстану – 23, Сербії – 15.

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"Разом з росіянами 86 спостерігачів можуть працювати в інтересах РФ, що відкриває значний простір для маніпуляцій і спотворення інформації. При цьому серед спостерігачів немає жодного громадянина України", – відзначається в заяві.

ОБСЄ звинуватила ЗСУ в порушенні "Мінська": спливло скандальне пояснення

informnapalm.org

ОБСЄ на Донбасі

ОБСЄ на Донбасі

112 Україна

Як писав OBOZREVATEL, напередодні в ОБСЄ зафіксували, що терористи Путіна стягують "Гради" на Донбасі, порушуючи лінії відводу.

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Автор
Кирило Лютий
Теми
Російсько-український конфлікт Операція Об'єднаних сил на Донбасі Війна на Донбасі
Місце
Україна
Тег
ОБСЄ
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Пох)))причем совсем собака лает караван идёт)))))
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Куни Чан
Куни Чан
Артеллерист Моня, стоит с тех пор как хряк капитуляцию подписал, сейчас же настало время выполнять, #ВЕСЬМИР требует!!!! )))
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