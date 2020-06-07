ОБСЄ засікла колону російських військових машин в "ЛНР": рухалися вночі та повз КПП

Колона російських військових машин незаконно перетнула кордон України та попрямувала в бік окупованого Луганська.

У звіті місії ОБСЄ за 4 – 5 червня зазначено, що транспорт рухався в нічний час і в об'їзд КПП.

Повідомляється, що безпілотник ОБСЄ в період між 20:40 4 червня і 00:24 5 червня зафіксував автоколону вантажівок, що заїхала в Україну по грунтовій дорозі біля селища Черемшине в 59 км на південний схід від Луганська.

ОБСЄ засікла колону російських військових машин

На територію України заїхало мінімум 12 вантажівок військового типу в супроводі легкового авто. Пізніше колона збільшилася до 16 машин. Також слідом за першою колоною пішла і друга – з п'яти вантажівок.

В ОБСЄ відзначили, що машини проїхали повз першої нерухомої автоколони і попрямували в західному напрямку. Перша група машин пізніше поїхала в східному напрямку і виїхала з України.

В результаті подальших переміщень вантажівок друга автоколона збільшилася до 10 транспортних засобів і відправилася по грунтовій дорозі в західному напрямку до об'єкта в окупованому Луганську, куди вона приїхала в 00:24 5 червня, підсумували в ОБСЄ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з Росії на територію тимчасово окупованого Донбасу прибули російські інструктори (кадрові військовослужбовці ЗС РФ).

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