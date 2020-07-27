ОБСЄ зафіксувала бронетехніку та авіацію найманців Росії під Луганськом

Спостерігачі ОБСЄ зафіксували військову техніку збройних формувань Росії в окупованому селі Переможне, яка розташована в порушення ліній відведення озброєння.

Про це сказано в звіті за 25 липня, опублікованому на сайті організації. Йдеться про вантажний літак військового типу АН-24Т, чотири бронетранспортера, дві розвідувально-дозорні машини та дві бойові машини піхоти.

Військова техніка виявлена в селі Переможне. Google Maps

Засікти техніку вдалося в четвер, 23 липня, з безпілотника ОБСЄ на злітно-посадковій смузі. Відзначається, що днем раніше АН-24Т помічений не був.

Військова техніка виявлена в селі Переможне. Twitter "Кримського бардерівця"

Село Переможне знаходиться в 19 кілометрах від Луганська.

Військова техніка виявлена на злітно-посадковій смузі. Twitter "Кримського бардерівця"

ОБСЄ

Як повідомляв OBOZREVATEL, вночі в понеділок, 27 липня, о 00:01 на Донбасі почався так званий режим перемир'я – повного і всеосяжного припинення вогню на лінії розмежування. Однак російські терористи майже відразу двічі встигли порушити його.