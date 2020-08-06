ОБСЄ вперше не зафіксувала жодного обстрілу на Донбасі

Юрій Сергієнко Розслідування 01:39, 7.08.2020

Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ протягом останньої доби не зафіксували порушень режиму припинення вогню.

У звіті СММ сказано, що таке сталося вперше з моменту початку роботи організації на сході України.

За даними спостерігачів, не було жодного обстрілу або вибуху.

Однак за день до цього було зафіксовано три порушення "тиші" в Донецькій і Луганській областях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в цього з початку перемир'я на Донбасі, яке настало 27 липня, ОБСЄ нарахувала 251 порушення режиму припинення вогню.

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