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ОБСЄ вперше не зафіксувала жодного обстрілу на Донбасі

Юрій Сергієнко
Юрій Сергієнко
Розслідування
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В ОБСЄ заявили про відсутність обстрілів на Донбасі

В ОБСЄ заявили про відсутність обстрілів на Донбасі. Фото censor.net.ua.

Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ протягом останньої доби не зафіксували порушень режиму припинення вогню.

У звіті СММ сказано, що таке сталося вперше з моменту початку роботи організації на сході України.

За даними спостерігачів, не було жодного обстрілу або вибуху.

Однак за день до цього було зафіксовано три порушення "тиші" в Донецькій і Луганській областях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в цього з початку перемир'я на Донбасі, яке настало 27 липня, ОБСЄ нарахувала 251 порушення режиму припинення вогню.

УкраїнаВійна на ДонбасіОБСЄ
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  2. Розслідування