ОБСЄ викрила терористів в мінуванні доріг на Донбасі

Всупереч домовленостям про перемир'я, терористи "Л/ДНР" вдалися до закладання мін на автошляхах Донецької та Луганської областей.

Цей факт зафіксований у звіті СММ ОБСЄ від 10 вересня, повідомила пресслужба штабу Операції Об'єднаних сил у Facebook. Зазначається, що порушення бойовиків були виявлені під час виконання спостережного польоту БПЛА СММ ОБСЄ на непідконтрольній урядові України території.

"7 вересня поблизу населеного пункту Весела Гора Луганської області виявлено три ями, вириті між смугами руху автодороги. За оцінкою СММ, вони нагадують раніше зафіксовані вертикальні ніші під автодорогою неподалік населеного пункту Крута Балка Донецької області, всередині яких спостерігачі виявили саморобний підривний заряд", – йдеться у повідомленні.

Того ж дня було вчергове зафіксовано вісім протитанкових мін, установлених в один ряд поперек автодороги поблизу Веселої Гори, які, за оцінкою, належать збройним формуванням Російської Федерації.

З огляду на вищезазначене, українська сторона СЦКК наголосила, що своїми діями збройні формування РФ вкотре демонструють небажання дотримуватися Мінських домовленостей та Додаткових домовленостей про припинення вогню, які були досягнуті в рамках ТКГ від 22 липня 2020 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!