"Образилися і мстяться": волонтер пояснив, чому терористи вбивають дітей на Донбасі

Те, що останнім часом почастішали обстріли населених пунктів на підконтрольній Україні території і випадки загибелі мирних жителів, зокрема дітей - це помста терористів за зайняту українськими військовими адміністративну частину Горлівки.

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL розповів екс-розвідник 53-ї бригади, а нині - волонтер Фонду "Повернися живим" Андрій Римарук.

"Війна, в принципі, йде по всій лінії розмежування. І переважно обстріли відбуваються там, де у сепарів щось пішло не так. Наприклад, загибель дівчинки під Торецьком і взагалі події, що відбувалися довкола цього міста протягом останніх 10 днів - наслідок того, що ми забрали невеликий населений пункт, точніше, адміністративну частину Горлівки", - зазначив Римарук.

"Туди були зігнані ворожі сили, які були зняті з Пантелеймонівки, Ясинуватої, Донецька. Серед них "Сомалі", частина "П'ятнашки", купа різних розвідувальних груп. Приблизно 400 осіб вони кинули на горлівський напрямок. І зараз вони намагаються нас з того населеного пункту вибити або завдати максимальної шкоди. Грубо кажучи, вони образилися і зараз просто мстяться. У суботу, 26 травня, випустили 8 снарядів по Торецьку. У неділю на моїх очах близько 20 снарядів прилетіло в район шахти "Південна" (під Горлівкою. - Ред.). А 28 травня в результаті обстрілів загинула дівчинка (15-річна Даша Каземірова. - Ред.)" - додав Римарук.

За словами волонтера, якщо раніше обстріли відбувалися після того, коли западала темрява, то зараз бойовики обстрілюють підконтрольні Україні території в будь-який час доби.

"Вони не соромляться стріляти вдень. Знаючи, що ОБСЄ там зараз немає. А вдень ​​хлопці на опорних пунктах ведуть підготовчі роботи, укріплюють позиції, готуються до ночі, чистять зброю. Тобто знаходяться в більш розслабленому стані. І сепари точково стріляють по наших позиціях. Але промахуються - і все це летить по цивільному населенню. Вони можуть це зробити в 5 ранку, в 12 дня, в 17 вечора. Ми це все бачили в останні дні", - заявив Римарук.

Екс-розвідник зазначив також, що останнім часом посилилися обстріли в районі Жолобка і Кримського - що, на його думку, також пов'язане з певною активністю там українських силовиків.

Андрій Римарук Facebook Андрія Римарука

"Впродовж останніх днів у ранкових зведеннях штабу ООС почали знову після перерви згадуватися Жолобок і Кримське. Там працювали наші доблесні "альфівці", які загинули. І у відповідь в наш бік почали прилітати снаряди калібру 82-мм і 120-мм. На Світлодарській дузі - те ж саме. Наші хлопці підбили там три ворожих БМП - у відповідь до них почали прилітати 152-мм і 120-мм. Трошки насолили їм на докучаєвському напрямку - і вони почали там застосовувати танки", - перерахував Римарук.

"Тобто там, де їм важко, де вони зазнають втрат, вони активізуються ще більше", - резюмував волонтер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі з'явилося відео роботи артилерії ООС, яка розбила позиції росіян на Донбасі .