''Ображав Новоросію'': росЗМІ зробили з Рослякова ''українського націоналіста''

Російські ЗМІ стверджують, що Владислав Росляков, який влаштував стрілянину в Керченському політехнічному коледжі, у соціальних мережах активно підтримував Україну й "ображав Новоросію".

Як пише mk.ru, протягом останніх п'яти років у хлопця було багато сторінок у мережі. Він постійно міняв імена, дати народження, міста. Однокласники знали його під ніком "Дивний тип". Паралельно він вів ще дві сторінки під ніками "Анатолий Смирнов" і "Владик Росляков".

Зазначається, що якийсь житель Керчі Семен Копилов розшукав деякі коментарі Рослякова, які він залишав у багатьох пабліках, а журналісти зв'язалися із тими людьми, з якими стрілок спілкувався у мережі.

Зазначається, що з 2014 року Росляков був активним учасником пабліку "Проект Партизан Наёмники Выживание Тактика Поход". Через цю сторінку можна купити різне спорядження, а учасники спільноти діляться своїм військовим досвідом. Хлопець нібито активно коментував записи.

"Я пам'ятаю, як у 2016 році Росляков насміхався над ополченцями із Донбасу, він не приховував, що підтримує українську Національну гвардію. На цьому грунті з ним зчепилися люди. Росляков відповідав різко, грубо і був упевнений у власній правоті. З дорослими людьми спілкувався, як із ровесниками. Для нього вік співрозмовника нічого не означав. Ніякої поваги до старших у листуванні він не виявляв", — розповідає один з учасників пабліку.

У свою чергу адміністратор спільноти заявив, що всі дані Рослякова виявилися видаленими.

"Його стара сторінка видалена і копіювана версія не відкривається. Як не дивно, навіть на сервері не збереглося, коли він заходив, із якої адреси, з яким браузером. Це говорить про те, що розумний хакер вбив всі його дані. Можу сказати: все, що з ним пов'язано, було видалено, щонайменше місяць тому, адже "дзеркало" сторінки тримається у Гуглі досить довго", — заявив він.

За словами чоловіка, сторінка стрілка була заблокована за "образу героїв Новоросії".

"За коментарями Рослякова видно, що у хлопця існували проблеми з темою націоналізму і Україною. Керченський стрілок, на мою думку, явно співчував операції України проти Донбасу, тому міг познайомитися із кимось, хто навчив його робити вибуховий пристрій. Ну або Росляков міг отримати виходи на вибухівку", — додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 жовтня у Керченському політехнічному інституті розстріляли та підірвали студентів і педагогів. За офіційною версією окупантів, винуватцем є Владислав Росляков, який приніс зброю і саморобні вибухові пристрої та скоїв напад. Під час атаки загинула 21 людина, ще майже 60 були поранені.