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''Ображав Новоросію'': росЗМІ зробили з Рослякова ''українського націоналіста''

3.4тЧитати матеріал російською

Російські ЗМІ стверджують, що Владислав Росляков, який влаштував стрілянину в Керченському політехнічному коледжі, у соціальних мережах активно підтримував Україну й "ображав Новоросію".

Як пише mk.ru, протягом останніх п'яти років у хлопця було багато сторінок у мережі. Він постійно міняв імена, дати народження, міста. Однокласники знали його під ніком "Дивний тип". Паралельно він вів ще дві сторінки під ніками "Анатолий Смирнов" і "Владик Росляков".

Зазначається, що якийсь житель Керчі Семен Копилов розшукав деякі коментарі Рослякова, які він залишав у багатьох пабліках, а журналісти зв'язалися із тими людьми, з якими стрілок спілкувався у мережі.

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Зазначається, що з 2014 року Росляков був активним учасником пабліку "Проект Партизан Наёмники Выживание Тактика Поход". Через цю сторінку можна купити різне спорядження, а учасники спільноти діляться своїм військовим досвідом. Хлопець нібито активно коментував записи.

"Я пам'ятаю, як у 2016 році Росляков насміхався над ополченцями із Донбасу, він не приховував, що підтримує українську Національну гвардію. На цьому грунті з ним зчепилися люди. Росляков відповідав різко, грубо і був упевнений у власній правоті. З дорослими людьми спілкувався, як із ровесниками. Для нього вік співрозмовника нічого не означав. Ніякої поваги до старших у листуванні він не виявляв", — розповідає один з учасників пабліку.

У свою чергу адміністратор спільноти заявив, що всі дані Рослякова виявилися видаленими.

"Його стара сторінка видалена і копіювана версія не відкривається. Як не дивно, навіть на сервері не збереглося, коли він заходив, із якої адреси, з яким браузером. Це говорить про те, що розумний хакер вбив всі його дані. Можу сказати: все, що з ним пов'язано, було видалено, щонайменше місяць тому, адже "дзеркало" сторінки тримається у Гуглі досить довго", — заявив він.

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За словами чоловіка, сторінка стрілка була заблокована за "образу героїв Новоросії".

"За коментарями Рослякова видно, що у хлопця існували проблеми з темою націоналізму і Україною. Керченський стрілок, на мою думку, явно співчував операції України проти Донбасу, тому міг познайомитися із кимось, хто навчив його робити вибуховий пристрій. Ну або Росляков міг отримати виходи на вибухівку", — додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 жовтня у Керченському політехнічному інституті розстріляли та підірвали студентів і педагогів. За офіційною версією окупантів, винуватцем є Владислав Росляков, який приніс зброю і саморобні вибухові пристрої та скоїв напад. Під час атаки загинула 21 людина, ще майже 60 були поранені.

Читайте всі новини по темі "Вибух у Керчі" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Вибух у КерчіРосійсько-український конфліктанексія Криму
Місце
Україна
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Благородіе Ваше
Благородіе Ваше
Этого следовало ожидать от РосСми.отрабатывают очередной заказ,ну а без Украины как же тут
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Stepanenko Sania
Stepanenko Sania
Ватники! А как же портрет ватного говновождя в царском мундире, найденный в его аккаунтах? Украинский националист может разместить фотографии хуйла только с его похорон. Так что здесь не надо пукать в лужу и делать пузыри.
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Русский Солдат
Русский Солдат
А зачем он в Харьков 2 раза ездил? На встречи с агентами СБУ, которые его обучали изготовлению СВУ? Ясно, что без хохлов этот теракт не обошелся.
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Голованов Сергей, а когда это вам нужны были доказательства? И когда вы их принимали? напомнить про ракету злополучного бука?
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Голованов Сергей
Голованов Сергей
Рашист, а где доказательства, что он ездил в Харьков!?! И почему в Харьков , а не во Львов?!? ГДЕ, ГНИДА, ДОКАЗАТЕЛЬСТВА!!!!
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