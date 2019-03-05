"Обрав фронт": у мережі показали 19-річного воїна, який загинув на Донбасі

У результаті бойових дій у районі Операції об'єднаних сил на Донбасі загинув 19-річний уродженець Калуша (Прикарпаття) Богдан Гаврилів.

Як повідомив глава союзу "Громадське об'єднання Калущини учасників бойових дій на Сході України" Олександр Соколовський у Facebook, Богдан підірвався на міні, 10 квітня йому виповнилось би 20 років.

"Був хороший спортсмен, хороший студент і лідер серед молоді. У свої 19 років він не продовжив далі вчитися, хоча і мав на це всі можливості. Нікому не сказавши ні слова, підписав контракт із ЗСУ і пішов захищати Батьківщину в складі 80-ої окремої десантно-штурмової бригади", — зазначив він.

Богдан Гаврилів Олександр Соколовський, Facebook

"Він говорив, що місце його там, на фронті, а не за партою, і не шкодував про свій вибір. Богдан є прикладом патріотизму для сучасної молоді. Він назавжди залишиться в пам'яті як хороший друг, працьовитий учень і просто справжній молодий Герой. Світла і вічна пам'ять Герою!" — завершив Соколовський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у результаті атаки терористів на Донбасі 4 березня одного українського воїна вбили. Водночас терористи "Л/ДНР" у боях втратили чотирьох найманців, ще один був поранений.

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