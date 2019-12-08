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8 грудня • оновлено в 20:33
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"Напоїв і почав гвалтувати!" На Київщині трапилася страшна трагедія з 14-річною дівчинкою

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У суботу, 7 грудня, на Київщині 14-річна дівчинка піддалася сексуальному насильству з боку рідного дядька.

Про це написав начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов на своїй сторінці в Facebook. Про злочин повідомила в правоохоронні органи мати дівчинки.

"Сумна історія, але правдива і актуальна! Вчора, телефоном в поліцію Київської області звернулася мати чотирнадцятирічної дівчинки і повідомила, що її дочку зараз гвалтує рідний дядько. Вона не могла сама захистити дитину, адже перебувала далеко від дому", – повідомив начальник поліції.

Facebook Андрій Небитов

Facebook Андрій Небитов

На Київщині трапилася страшна трагедія з 14-річною дівчинкою

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За його словами, поліцейський наряд, який отримав виклик, негайно, зайшов у будинок і врятував дівчинку.

"Як з'ясувалося, покидьок напоїв племінницю алкоголем до запаморочення, а після почав гвалтувати. Свідком цього став рідний брат дівчинки, який побачив цей жах через вікно і повідомив матері", – написав в мережі Небитов.

На Київщині трапилася страшна трагедія з 14-річною дівчинкою

На Київщині трапилася страшна трагедія з 14-річною дівчинкою

Facebook Андрій Небитов

Завдяки старанням поліцейських, зараз насильник перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Слідчі готують йому підозру за частиною 3 ст.152 КК України, санкція якої передбачає від 7 до 12 років позбавлення волі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше мережу схвилював кліп про домашнє насильство в Україні. За кілька днів він зібрав десятки захоплених коментарів.

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Місце
Україна Київ
Тег
зґвалтування
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Клим Чугункин
Клим Чугункин
Украинзге мир.
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Lavrynenko Yurii
Lavrynenko Yurii
Химическая кастрация петуху.
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Lavrynenko Yurii, Он ее насильно поил? А брат чё подглядывал, небось приревновал.
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Воин света? Участник АТО? Киборг? Кто он, Герой?
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